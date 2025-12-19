Гатиятулин подверг критике Яшкина после поражения «Ак Барса» от СКА

Экс-капитан «барсов» удалился на четыре минуты в середине второго периода

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин после поражения от СКА (2:3) призвал игроков контролировать свои действия во время игры. Рулевой казанцев отреагировал на четырехминутное удаление Дмитрия Яшкина во втором периоде встречи.

— Это игра, эмоции всегда присутствуют. Но нужно контролировать их, особенно когда есть жажда борьбы, чтобы это не приводило к нарушению правил. Это про Яшкина? Да, конечно. Это здорово, что мы нацелены на борьбу, но в такие моменты нужно контролировать свои действия. Об этом мы говорим постоянно, и завтра снова объясним эту тему. Контроль эмоций — это важно, — сказал Гатиятулин.

По ходу второго периода встречи судьи выписали Яшкину двойной малый штраф за попытку колющего удара. В этот момент команда играла в большинстве в формате «5 на 3» и упустила возможность реализовать «лишнего».

«Ак Барс» остается на втором месте в Восточной конференции по набранным очкам, но по потерянным идет ниже «Металлурга» и «Авангарда». Следующий матч команда Гатиятулина проведет 20 февраля в Уфе с «Салаватом Юлаевым».

Зульфат Шафигуллин