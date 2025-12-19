Казань примет международный турнир TATFIGHT-11 с участием бойцов из России и стран СНГ

Мероприятие объединит чемпионат по единоборствам и церемонию вручения национальной премии Татарстана «Золотой пояс — алтын билбау»

20 декабря в столице Татарстана пройдет 11-й Международный турнир по боевым искусствам TATFIGHT-11. Мероприятие объединит чемпионат по единоборствам и церемонию вручения Национальной премии Татарстана «Золотой пояс — алтын билбау».

Соревнования состоятся во Дворце единоборств «Ак Барс», а призовой фонд турнира составит около 300 тысяч рублей без учета спонсорских взносов.

В турнире примут участие 14 спортсменов из разных регионов России, включая Казань, Нижнекамск и Краснодар, а также представители Туркменистана, Узбекистана и Таджикистана. Соревнования пройдут в формате семи поединков. Параллельно с основными боями запланированы показательные выступления порядка 50 спортсменов, представляющих различные виды боевых искусств.

Среди участников турнира — Сергей Яковлев, профессиональный боец и участник специальной военной операции. Он выступал в таких известных лигах, как АСА, М-1, OFC и TATFIGHT.

Наталья Жирнова