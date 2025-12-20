Татарстанские спортсмены стали призерами на IV этапе Кубка России по лыжным гонкам
Анастасия Фалеева пришла второй в спринте классическим стилем
Татарстанские спортсмены стали призерами на IV этапе Кубка России по лыжным гонкам в Ижевске. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта республики.
Анастасия Фалеева пришла второй в спринте классическим стилем. Сергей Адашев на этой же дистанции взял бронзу.
Напомним, олимпийский чемпион Александр Большунов выступит на этапе Кубка России по лыжным гонкам в Ижевске. Он занимает третье место в общем зачете Кубка России с 276 баллами. Лидирует в списке Сергей Ардашев с 488 очками. Оба лыжника выступают на российских соревнованиях в составе сборной Татарстана.
