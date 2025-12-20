Татарстанские спортсмены стали призерами на IV этапе Кубка России по лыжным гонкам

Анастасия Фалеева пришла второй в спринте классическим стилем

Анастасия Фалеева. Фото: Михаил Захаров

Татарстанские спортсмены стали призерами на IV этапе Кубка России по лыжным гонкам в Ижевске. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта республики.

Анастасия Фалеева пришла второй в спринте классическим стилем. Сергей Адашев на этой же дистанции взял бронзу.

Сергей Адашев. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Напомним, олимпийский чемпион Александр Большунов выступит на этапе Кубка России по лыжным гонкам в Ижевске. Он занимает третье место в общем зачете Кубка России с 276 баллами. Лидирует в списке Сергей Ардашев с 488 очками. Оба лыжника выступают на российских соревнованиях в составе сборной Татарстана.

Галия Гарифуллина