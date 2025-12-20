«Ак Барс» сыграет с «Салаватом Юлаевым» в Уфе

Казанцы выиграли три из четырех «Зеленых дерби» в нынешнем сезоне КХЛ

Фото: Динар Фатыхов

Сегодня «Ак Барс» сыграет в Уфе с «Салаватом Юлаевым» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча начнется в 14:30 по московскому времени.

«Ак Барс» в предыдущем матче чемпионата проиграл на выезде питерскому СКА со счетом 2:3, хотя вел 1:0 по ходу игры. Команда Анвара Гатиятулина идет второй в таблице Восточной конференции с 50 очками в 38 встречах.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Салават Юлаев» перед очным поединком с казанцами одолел в гостях «Северсталь» со счетом 2:1. Уфимцы имеют в своем активе 33 очка и пока занимают девятую строчку в турнирной таблице Востока.

В нынешнем сезоне команды провели четыре «Зеленых дерби», в трех из них победили хоккеисты «Ак Барса» — 3:1, 4:1, 1:4, 6:3.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В составе «Салавата Юлаева» не сыграет лидер Шелдон Ремпал, уехавший на похороны родного брата в Северную Америку. У «Ак Барса» не выйдут на лед Владимир Алистров и Константин Лучевников.

В прямом эфире встречу из Уфы покажут телеканалы ТНВ и «ТНВ Планета» в 14:30 мск.

Зульфат Шафигуллин