УНИКС примет «Зенит» в завершающем домашнем матче года

Игра начнется в 15:00 мск

Сегодня, 20 декабря, УНИКС проведет заключительный домашний матч уходящего года — соперником станет петербургский «Зенит», действующий вице‑чемпион и сосед по турнирной таблице.

УНИКС (13–2) занимает вторую строчку турнирной таблицы с уверенным балансом побед и поражений. «Зенит» (11–5) на старте сезона столкнулся с серьезными кадровыми потерями: из‑за травм долгое время отсутствовали иностранные лидеры — Андре Роберсон, Ненад Димитриевич и Ливай Рэндольф. Кроме того, американский центровой Алекс Пойтресс выбыл до конца сезона из‑за разрыва крестообразных связок.

Осенью команда Александера Секулича одержала 7 побед в 12 турах, что позволило ей закрепиться лишь на промежуточном 5‑м месте. В этот период петербуржцы уступили клубам «большой четверки».

Особого внимания заслуживает сенсационное поражение «Зенита» 1 ноября в Красноярске: команда уступила идущему на девятом месте «Енисею» со счетом 78:83. При этом Трент Фрэйзер продемонстрировал высокую результативность, набрав 26 очков (КПИ = 22).

Чтобы исправить ситуацию, «Зенит» в ноябре усилился опытными игроками: в команду прибыли хорватский центровой Лука Шаманич и американский тяжелый форвард Ноа Вонле, имеющие опыт выступлений в сильнейшей лиге мира.

В рамках Единой лиги команды провели 46 очных матчей, и преимущество пока на стороне УНИКСа — 25 — 21.

В текущем сезоне казанцы уже дважды обыграли петербуржцев:

4 октября в Санкт‑Петербурге УНИКС одержал победу со счетом 104:77, продемонстрировав преимущество в «+27» очков. 5 ноября в рамках Winline Basket Cup казанская команда вновь взяла верх — 91:72. В этом матче УНИКС ни разу не позволил сопернику выйти вперед, а решающий рывок 21:4 на стыке 3‑й и 4‑й четвертей обеспечил 20‑очковую дистанцию (76:56) и итоговую победу.

Матч начнется в 15:00 мск. Прямая трансляция с казанского «Баскет-холла» будет доступна на «Матч ТВ», «VK Видео», официальном сайте Лиги.

Рената Валеева