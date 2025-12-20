«Ак Барс» обыграл «Салават Юлаев» в Уфе в рамках чемпионата КХЛ

Четвертая победа казанской команды в пяти «Зеленых дерби» в сезоне

Фото: Динар Фатыхов

«Ак Барс» обыграл «Салават Юлаев» в Уфе со счетом 2:0 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Команда Анвара Гатиятулина одержала четвертую победу в пяти «Зеленых дерби» в сезоне.

Шайбы в составе «Ак Барса» забросили Степан Фальковский и Александр Барабанов. Вратарь казанской команды Тимур Билялов пропустил единственную шайбу за 18 секунд до финальной сирены. Гол за «Салават Юлаев» забил Владислав Ефремов.

У «Ак Барса» по решению тренера не играли Дмитрий Яшкин и Григорий Денисенко. «Салавату Юлаеву» не мог помочь Шелдон Ремпал, уехавший в Северную Америку по семейным обстоятельствам.

«Ак Барс» сохранил второе место в таблице Востока с 52 очками. «Салават Юлаев» идет девятым в Восточной конференции.

Следующий матч «Ак Барс» проведет 27 декабря в Казани с челябинским «Трактором» в 17:00 по московскому времени.

«Салават Юлаев» — «Ак Барс» — 1:2 (0:1, 0:0, 1:1)

Голы:

0:1 — Фальковский (Фисенко, 10:23);

0:2 — Барабанов (Бровкин, Семенов, 55:00);

1:2 — Ефремов.

Зульфат Шафигуллин