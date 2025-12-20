Герман Давыдов из «Стрелы-Ак Барс» признан регбистом года в России
Федерация регби России подвела итоги прошедшего сезона
Капитан «Стрелы-Ак Барс» Герман Давыдов признан лучшим регбистом России в 2025 году. Награду спортсмену казанского клуба вручили в Федерации регби России (ФРР).
В прошедшем сезоне «Стрела-Ак Барс» выиграла все три соревнования в российском регби — чемпионат и Кубок страны, а также Суперкубок России. Герман Давыдов является капитаном казанской команды.
— Давыдов идеально ловит мячи в воздухе, творит красоту на поле и рулит казанцами на поле. За ним всегда приятно наблюдать, — говорится в заявлении пресс-службы ФРР.
Среди женщин награду от ФРР получила Надежда Созонова из ЦСКА.
Ранее «Стрела-Ак Барс» была признана лучшей командой года в Татарстане, а рулевой казанских регбистов ДжейПи Нил — лучшим тренером республики.
