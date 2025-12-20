УНИКС обыграл «Зенит» в последнем домашнем матче регулярного чемпионата

У Бингэма снова дабл-дабл, у Мартюка — максимум фолов

УНИКС второй раз за сезон регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ обыграл команду из топ-3 турнирной таблицы — «Зенит». После финального свистка счет на табло был 88:75 (23:14, 23:34, 19:12, 23:15). Теперь на счету казанцев 14 побед и только два поражения. Для гостей это уже шестое поражение в этом сезоне при 11 победах.

Гости из Петербурга смогли забрать инициативу только во второй четверти. Двое игроков — Маркус Бингэм из УНИКСа и Андрей Мартюк из «Зенита» — набрали максимум фолов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Лидерами казанцев стали Пьер Дишон (24 очка), Бингэм (19 + 12 подборов). Андрей Лопатин и Джален Рейнольдс набрали по 16 очков. Лидеры питерцев — Лука Шаманич (20 + 5 подборов), Трент Фрэйзер (19) и Ноа Вонле (10 + 8 подборов).

УНИКС продлил свою домашнюю беспроигрышную серию в регулярном чемпионате. Команда доминировала в 22 матчах.

Следующая игра казанцев состоится против МБА-МАИ 24 декабря на выезде. Она начнется в 19:00 мск.

Рената Валеева