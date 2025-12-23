Леонов заявил, что Казань оставляет за собой право на чемпионат Европы 2028 года по водным видам

По словам министра, в городе уже все есть для того, чтобы провести данный чемпионат

Фото: Реальное время

Европейская федерация водных видов спорта сохраняет за Казанью право на проведение чемпионата Европы. Об этом сообщил глава Минспорта Татарстана Владимир Леонов, выступая на пресс-конференции, посвященной итогам года.

— Мы заявлены как столица чемпионата на 2028-й. В следующем году он пройдет в Париже, а затем у нас, — сказал министр, подчеркнув, что власти города будут готовиться к турниру.

Он также добавил, что в Казани уже все есть для того, чтобы провести данный чемпионат.

Напомним, что в ноябре 2025 года сообщалось, что Казань подала заявку на проведение турнира. Причем в 2015 году столица Татарстана уже проводила чемпионат мира по водным видам.

В прошлом году чемпионат Европы по водным видам провели в Белграде.

Ранее сообщалось, что с 2013 года в Татарстане построили более 1,1 тыс. спортивных площадок.

Никита Егоров