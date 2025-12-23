Леонов заявил, что Казань оставляет за собой право на чемпионат Европы 2028 года по водным видам
По словам министра, в городе уже все есть для того, чтобы провести данный чемпионат
Европейская федерация водных видов спорта сохраняет за Казанью право на проведение чемпионата Европы. Об этом сообщил глава Минспорта Татарстана Владимир Леонов, выступая на пресс-конференции, посвященной итогам года.
— Мы заявлены как столица чемпионата на 2028-й. В следующем году он пройдет в Париже, а затем у нас, — сказал министр, подчеркнув, что власти города будут готовиться к турниру.
Он также добавил, что в Казани уже все есть для того, чтобы провести данный чемпионат.
Напомним, что в ноябре 2025 года сообщалось, что Казань подала заявку на проведение турнира. Причем в 2015 году столица Татарстана уже проводила чемпионат мира по водным видам.
В прошлом году чемпионат Европы по водным видам провели в Белграде.
Ранее сообщалось, что с 2013 года в Татарстане построили более 1,1 тыс. спортивных площадок.
