Боец из Татарстана Ринат Фахретдинов заявил, что его не увольняли из UFC

Спортсмен добавил, что ему уже поступают предложения о сотрудничестве

Российский боец смешанных единоборств из Татарстана Ринат Фахретдинов прокомментировал свой уход из UFC.

— Очень много вопросов поступает по поводу UFC. Да, информация достоверная, но есть один нюанс: нас никто не увольнял, у нас просто закончился контракт и по определенным причинам его не продлили, — сказал он в видеоролике, опубликованном в его телеграм-канале.

При этом он не назвал нюансов, которые привели к нежеланию продлевать контракт.

— Ничего страшного не произошло, предложения уже есть. Причем предложения с другими гонорарами. Однако я не ради денег в данном виде спорта, мне просто нравится драться, — добавил спортсмен.

Ранее сообщалось, что Фахретдинов, известный своими выступлениями в полусреднем весе, покинул список бойцов UFC. В американской лиге спортсмен построил успешную карьеру. Так, в октябре он победил Карлоса Миранду единогласным решением судей.

Никита Егоров