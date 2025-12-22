Даку стал шестым в рейтинге лучших футболистов России в 2025 году

Нападающий «Рубина» оказался выше Головина и Сафонова в голосовании тренеров и фукционеров клубов РПЛ

Нападающий «Рубина» Мирлинд Даку стал шестым в рейтинге лучших футболистов России в 2025 году. Голосование среди тренеров и функционеров клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) провело издание «Спорт-Экспресс».

В опросе Даку поставили на первое место представители «Рубина» — спортивный директор Константин Дзюба и главный тренер Рашид Рахимов, а также рулевой «Балтики» Андрей Талалаев. Всего албанский нападающий получил 28 баллов и занял шестое место.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Лучшим футболистом года в России признали полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова. В тройку вошли игроки чемпиона РПЛ «Краснодара» Эдуард Сперцян и Джон Кордоба. Четвертым стал Матвей Кисляк (ЦСКА), пятым — Максим Глушенков («Зенит»).

По итогам голосования Даку обошел хавбека Александра Головина («Монако») и голкипера Матвея Сафонова (ПСЖ). При этом вратарь в этом году стал победителем Лиги чемпионов в составе парижан.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Рейтинг лучших футболистов России в 2025 году:

1. Алексей Батраков («Локомотив») — 243 очка.

2. Эдуард Сперцян («Краснодар») — 153 очка.

3. Джон Кордоба («Краснодар») — 145 очков.

4. Матвей Кисляк (ЦСКА) — 136 очков.

5. Максим Глушенков («Зенит») — 95 очков.

6. Мирлинд Даку («Рубин») — 28 очков.

7. Александр Головин («Монако») — 20 очков.

8. Диего Коста («Краснодар») — 20 очков.

9. Станислав Агкацев («Краснодар») — 19 очков.

10. Матвей Сафонов («ПСЖ») — 12 очков.

В текущем сезоне РПЛ нападающий «Рубина» Даку забил девять голов в 16 матчах чемпионата.

Зульфат Шафигуллин