Источник: «Рубин» ведет переговоры с тренером клуба из Анголы

По данным инсайдера, испанец Франк Артига сегодня встречается с президентом казанского клуба

Фото: Динар Фатыхов

«Рубин» рассматривает рулевого клуба «Петро Луанда» из Анголы Франка Артигу в качестве кандидата на пост главного тренера команды. Об этом сообщает известный футбольный инсайдер Иван Карпов.

По данным источника, сегодня Артига встречается с президентом «Рубина» Маратом Сафиуллиным. В ближайшее время испанец может возглавить казанскую команду. Также на этот пост в Казани рассматривают экс-тренера сборной Сербии Драгана Стойковича.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Франк Артига известен своей работой в России в московской «Родине» и подмосковных «Химках». Под его руководством химчане шли в числе аутсайдеров чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ).

С лета 2025 года Артига возглавляет «Петро Луанду» из Анголы. В местном чемпионате команда лидирует, набрав 24 очка в 10 матчах. В африканской Лиге чемпионов подопечные Артиги вылетели в первом раунде плей-офф.

Напомним, на данный момент главным тренером «Рубина» остается Рашид Рахимов, чей контракт рассчитан до лета 2026 года.

Зульфат Шафигуллин