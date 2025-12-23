Андрей Минаков рассказал о перерыве в карьере и поиске нового тренера

Турнир оказался эмоционально тяжелым из‑за отсутствия побед в первые дни соревнований

Чемпион мира по плаванию, пловец спортивного клуба «Синтез» и сборной России по плаванию Андрей Минаков рассказал о перерыве в спортивной карьере и смене тренера после чемпионата мира по водным видам спорта в Сингапуре. По словам спортсмена, турнир оказался эмоционально тяжелым из‑за отсутствия побед в первые дни соревнований, передает РИА «Новости».

После чемпионата Минаков взял длительный перерыв, чтобы отдохнуть физически и морально.

— Это был очень насыщенный и эмоциональный отрезок, поэтому хотелось немного снять фокус, перезагрузиться и спокойно найти нового тренера, с которым можно было бы продолжить работу, — пояснил он. В период паузы спортсмен не только восстанавливался, но и пробовал другие виды спорта, в частности, играл в теннис, чтобы сменить обстановку.

Минаков также рассказал, что перерыв стал для него последней возможностью полноценно отдохнуть перед насыщенным соревновательным периодом. В следующем году пловца ждут чемпионат Европы по длинной воде, чемпионат мира по короткой воде, а затем — чемпионат мира по длинной воде.

— А за год до Олимпиады вряд ли появится возможность отдыхать по два‑три месяца, — отметил он.

Сейчас спортсмен находится в России и тренируется в составе национальной сборной, регулярно участвуя в сборах. Он уточнил, что завершил университетское обучение и перестал выступать за команду NCAA (National Collegiate Athletic Association — Национальная ассоциация студенческого спорта США), в рамках которой ранее плавал.

— Сейчас уже тренируюсь вне этой системы. В основном езжу по сборам, все идет по плану, — резюмировал Минаков.

