Виталий Петров: «Я в детстве не смотрел «Формулу-1»

Интервью с первым российским гонщиком «Формулы-1»

Виталий Петров . Фото: Динар Фатыхов

Даже в отсутствии международного календаря Татарстан продолжает активно участвовать в спортивной жизни страны, приглашая к себе звезд мировой величины. В минувшие выходные этап кольцевых гонок РСКГ посетил легендарный автогонщик Виталий Петров. В эксклюзивном интервью «Реальному времени» первый российский пилот «Формулы-1» рассказал, как пришел в автоспорт и поделился мнением о его дальнейших перспективах.

«Я углублялся в автомобильный спорт, начал собирать и разбирать машины»

— Виталий Александрович, вы начали заниматься автоспортом во времена развала Союза, когда его считали не слишком популярным. Как вы увлеклись этим спортом?

— В СССР были популярны ралли и трековые гонки. Конкретно для меня взяли в помощь тренера-раллиста, который после нескольких занятий обнадежил родителей тем, что у парня есть определенная перспектива. В свою очередь, я углублялся в автомобильный спорт, начал собирать и разбирать машины, участвовать в соревнованиях по ралли-спринтам.

— Если в олимпийских дисциплинах открывались секции, ДЮСШ, то автомобилисты в начале своего развития были прикреплены к системе ДОСААФ?

— Нет, конкретно мы даже не знали, что такое ДОСААФ, а просто нашли тренера, который имел опыт раллийных соревнований, и попросили его о занятиях со мной. Тем более, что он прекратил гоняться, и под его руководством я выезжал вначале на ралли-спринт и трековые гонки, после чего перешел на кольцевые гонки. Дебют состоялся в 2001 году.

«Мои родители пригласили тренера-раллиста» . Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Я вспоминаю, что на стартах «Невского кольца» все было просто битком»

Я же родом из Выборга, Ленинградской области (Петров известен под прозвищем «Выборгская ракета» — прим. ред.). А у нас автомобильный спорт был очень популярен. В этом можно убедиться, если посмотреть даже те старты, когда я начинал в 2001 году, когда было «Невское кольцо», а это кольцевые гонки, которые проходили по набережной Невы, вдоль стадиона имени Кирова. Они собирали десятки тысяч зрителей, вплоть до закрытия этих соревнований в 2006 году (судьба этих гонок была связана с демонтажем самого стадиона и строительством на этом мест «Газпром Арены», — прим. авт.). Я вспоминаю, что тогда на стартах все было просто битком, ни одного свободного места, у меня даже остались архивные записи, свидетельствующие об этом ажиотаже. Правда, сейчас уже сложно сказать: откуда зрители черпали информацию об этих стартах. С другой стороны, афиши, сарафанное радио, СМИ, которые люди активно изучали, наверняка, это и позволяло собирать народ на наши старты. Сейчас же, с развитием интернета, информации стало так много, что порой теряешься в её потоке.

— Судя по всему, в ваших краях локально автоспорт был популярен всегда, в том числе за счет большого интереса к нему со стороны соседей из Финляндии, Латвии, Эстонии, где даже олимпийский чемпион по велоспорту Ааво Пикуус продлил свою спортивную карьеру за счет участия в авторалли. Есть такие спортивные дисциплины, которые во времена СССР были развиты локально, как, например, спидвей в Башкирии, или же корэш у нас в Татарстане.

Машина команды Bragin Racing Team, посвященная 80-летию Победы . Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Папа настаивал на том, что необходимо физически гармонично развиваться»

— А что такое кореш? Честно, не знаю.

— Это борьба на поясах, есть лишний повод приехать в Татарстан в июне, в разгар проведения Сабантуя.

— Любопытно. Честно говоря, я сам занимался боевыми искусствами — это было и таэквондо, и дзюдо, которому я в детстве отдал пять лет. Потому, что мой папа настаивал на том, что автогонки это хорошо, но необходимо физически гармонично развиваться. И я честно заработал пояса разного цвета и в дзюдо, и в таэквондо.

Если говорить о моем детстве и юношестве, то там были занятия футболом, боксом, теннисом, как классическим, так и настольным, папа меня даже отдавал в детстве в балетную школу, чтобы развить хорошую растяжку. Все шло в плюс, где-то в физическом плане, как та же растяжка, мышечный корсет, так и в психологическом, поскольку тот же бокс, обе разновидности тенниса — это дисциплина, концентрация внимания, скоростные задатки, выносливость. Каждая из перечисленных мною спортивных дисциплин позволяла отрабатывать что-то своё, и всё это шло в плюс.

К примеру, в гонках на выносливость мы чувствуем себя, как те же триатлонисты, теряя за два часа до пяти килограмм массы. При этом не только воды и жировой массы, но и мышечной, которые для гонщика необходимы не в раскаченном состоянии, а эластичные.

«У нас в семье не было фанатов автоспорта. Я — первый» . Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«И на ралли, и на кольцевых гонках, я получал опыт, пригодившийся на«Формуле-1»

— Начало 1990-х — это время роста телеканалов, и телерепортажи с «Формулы-1», наверняка, сподвигли вас к занятиям автоспортом?

— Я вас удивлю, что в детстве не смотрел гонок «Формулы-1». Начать с того, что у нас в семье не было фанатов автоспорта. Я — первый по сути. Причем моя любовь к автомобилям с детства, помню, когда мы ездили в соседнюю Финляндию, я бежал в магазин игрушек, где мог провести целый день, просто разглядывая модельки авто. Если папа мог позволить себе купить что-то, он меня радовал понравившейся моделькой, потому, что он видел мою тягу ко всему подобному — с пультом управления, чтобы я мог это все разбирать, собирать. Это прямо любовь-любовь.

Только лет в 17, кода я перешел в кольцевые гонки, то мой тренер Юрий Ничипорук начал просвещать меня в этом плане: про Михаэля Шумахера, ушедшего из жизни Айртона Сенну, наших соседей финнов Хаккинена, Райкконена.

— Когда у нас только построили автодром «Высокая гора», то часть моих коллег интересовалась у организаторов: когда к нам приедет Михаэль Шумахер? Даже не понимая, что болиды «Формулы-1» и авторалли — это вещи практически несовместимые. Но ваш спортивный путь доказывает обратное. Что можно с обычного авто пересесть на болиды.

— Мне кажется, это как с видами спорта, которыми я занимался в детстве, так и в автоспорте: и на ралли, и на кольцевых гонках — я везде получал опыт, который пригодился на момент, когда я дебютировал на «Формуле-1». Чувство машины, опыт езды в разных погодных условиях, то же преодоление трамплинов, как работает машина, как ведут себя амортизаторы, сцепление колес с дорогой на разных поверхностях. Просто те же картингисты, которые затем поднимаются по вертикали гонок прототипов, они с раннего детства привыкают ездить на асфальтовом покрытии, знают, как на нем стираются покрышки. Я свои первые покрышки стирал на грунте.



Я знаю, что есть узкие специалисты, те же картингисты, которые все выиграли в своей дисциплине, но дальше «Формулы-2» не смогли пройти. Или же пилоты, специализирующиеся на кольце, в ралли себя чувствуют неуютно. Поэтому для меня картинг — это одна из школ будущих формулистов, но, я считаю, что можно туда прийти, занимаясь чем-то альтернативным.

Российский автоспорт пока отстранен от международных стартов . Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«У нас были свои мини-баталии с Михаэлем Шумахером»

— Самое сложное быть первым. Есть виды спорта, где необходим спарринг, когда спортсмен тянется за соперником, потом начинает его опережать. Практически во всех «формулистских» державах был флагман, глядя на кого, подтягивались остальные. И только у нас вы стали ориентиром для Сироткина, Квята, Мазепина.

— В моменте, когда я стал гонщиком «Формулы-1», я не сосредотачивал внимания на том, что стану для кого-то своеобразным ориентиром. Просто любил и продолжаю любить автоспорт, и на момент перехода в профессиональный автоспорт мне даже было все равно, где гоняться: в родном Выборге, или на самой знаменитой трассе «Формулы-1». Со временем, когда я уже много поездил, послушал рассказы своего тренера про формулистов, сам много пересмотрел гонок с участием Шумахера, родилась мечта, ставшая поначалу заветной, а затем осуществленной: стать одним из участников «Формулы-1», чтобы соревноваться с Шумахером.

— Уточню, что речь про Михаэля, а не его младшего брата Ральфа.

— Конечно, Михаэля. И у нас были свои мини-баталии, когда мы поврезались в машины друг друга, бывало, что я его обгонял на трассе, а он, не соврать, так ни разу меня и не обогнал.

— Мы с вами общаемся в один из наиболее насыщенных периодов участия российских спортсменов на международных стартах. Тут и чемпионаты мира по водным видам спорта, по фехтованию, летняя Универсиада. Когда, на ваш взгляд, российский автоспорт вернется на международную арену?

— Мы совсем не прерывали международных контактов, в частности, наши гонщики участвуют в стартах в Дубае, правда, это такая полуофициальная история, которую проводят не под эгидой международной федерации автоспорта. Я не политик, думаю, что у нас есть министерство спорта, которое ведет работу в этом направлении.

Виталий Петров (стоит внизу, крайний слева) на награждении пилотов . Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«В нашей федерации автоспорта работают в плане возвращения на международные старты»



— У минспорта в приоритете возвращение на международную арену для участия в зимней Олимпиаде в Италии. Не олимпийским видам спорта, на мой взгляд, проще рассчитывать на собственные силы и, так называемые, горизонтальные связи.

— Само собой, и в российской федерации автоспорта проводят активную работу по возвращению, двигаясь в одном направлении с государственными органами. Президент нашей федерации Борис Романович Ротенберг, его окружение, включая первого вице-президента РАФ Сергея Сироткина, мы все заинтересованы в том, чтобы российский автоспорт был представлен на международных соревнованиях самого высокого уровня.

— Вы не планировали сходить на футбол «Рубина» и «Зенита»?

— Точно, «Зенит» же в Казани играет. Я изначально планировал уехать, но могу остаться на понедельник, чтобы сходить вечерком на футбол. Это притягательная тема. Надо идти и смотреть.



Кстати, мы не в последний раз в Казани в этом году, поскольку еще должны приехать со стартами «Формулы-4», запланированными на сентябрь.

