Волейболистки Казани выиграли финал Суперкубка России

Для команды эта победа стала четвертой по счету в истории розыгрыша Суперкубка

Фото: Динар Фатыхов

Женская волейбольная команда «Динамо-Ак Барс» из Казани завоевала почетный титул обладателя Суперкубка России, обыграв подмосковный клуб «Заречье-Одинцово» в решающем матче со счетом 3-2 (25:19, 25:27, 25:10, 22:25, 15:9), пишет ТАСС.

Турнир проходил в Калининграде. Для команды из Казани эта победа стала четвертой по счету в истории розыгрыша Суперкубка, что закрепило за ней звание абсолютных рекордсменов соревнования. До этого три раза обладателем кубка становилось московское «Динамо», один раз трофей завоевал калининградский «Локомотив».

Перед финалом две лучшие команды сезона уверенно преодолели стадию полуфинала. «Динамо-Ак Барс» легко переиграла петербургскую «Ленинградку» со счетом 3-0, а подмосковная команда победила хозяев площадки, калининградский «Локомотив», в упорной борьбе со счетом 3-2.

Ранее «Реальное время» писало, что российские спортсмены вновь получат доступ к официальным матчам FIVB.



Ариана Ранцева