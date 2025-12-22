Сборная России завершила год на 33-м месте рейтинга ФИФА
Сборная России по футболу завершила календарный год на 33-й строчке официального мирового рейтинга Международной федерации футбола (ФИФА). Итоговая позиция команды осталась неизменной относительно предыдущего периода, подтвердил опубликованный отчет организации, сообщает РИА «Новости».
Рейтинг возглавила сборная Испании, серебряными призерами стали аргентинские футболисты, бронзу завоевали представители Франции. Четвертой стала команда Англии, за которой следуют сборные Бразилии, Португалии, Нидерландов, Бельгии, Германии и Хорватии соответственно.
Ранее «Реальное время» писало, что Даку стал шестым в рейтинге лучших футболистов России в 2025 году.
