Боец из Татарстана Ринат Фахретдинов покинул ряды UFC

08:47, 23.12.2025

Подробности решения промоушена пока остаются неизвестными

Фото: Динар Фатыхов

Российский боец смешанных единоборств Ринат Фахретдинов, известный своими выступлениями в полусреднем весе, покинул список бойцов UFC. Организация решила не продолжать сотрудничество с 34-летним спортсменом, несмотря на успешную карьеру в американской лиге.

Фахретдинов провел семь встреч в UFC, выиграв шесть из них и один поединок закончив вничью. Подробности решения промоушена пока остаются неизвестными.

В октябре «Реальное время» писало, что Ринат Фахретдинов победил Карлоса Миранду единогласным решением судей.

Ариана Ранцева

