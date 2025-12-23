Боец из Татарстана Ринат Фахретдинов покинул ряды UFC
Подробности решения промоушена пока остаются неизвестными
Российский боец смешанных единоборств Ринат Фахретдинов, известный своими выступлениями в полусреднем весе, покинул список бойцов UFC. Организация решила не продолжать сотрудничество с 34-летним спортсменом, несмотря на успешную карьеру в американской лиге.
Фахретдинов провел семь встреч в UFC, выиграв шесть из них и один поединок закончив вничью. Подробности решения промоушена пока остаются неизвестными.
В октябре «Реальное время» писало, что Ринат Фахретдинов победил Карлоса Миранду единогласным решением судей.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».