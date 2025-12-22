FEI разрешила россиянам выступать под национальными символами на молодежных турнирах

Решение вступает в силу с 15 января 2026 года

Фото: Олег Тихонов

Международная федерация конного спорта (FEI) решила восстановить права российских юных спортсменов выступать на своих турнирах под государственным флагом и исполнять национальный гимн. Решение вступает в силу с 15 января 2026 года. Таким образом, российские юниоры получат возможность представлять страну на международной арене с символикой своей родины.

Ранее МОК рекомендовал допуск российских и белорусских спортсменов на международные турниры, включая использование национальной символики. Теперь эта рекомендация нашла свое отражение и в решениях FEI.

Ранее «Реальное время» писало: российские лучники смогут выступать на международных турнирах в нейтральном статусе.



Ариана Ранцева