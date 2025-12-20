Яшкин и Денисенко не попали в состав «Ак Барса» на матч с «Салаватом Юлаевым»

Встреча начнётся в 14.30 по московскому времени

Фото: Динар Фатыхов

«Ак Барс» объявил состав на матч с «Салаватом Юлаевым» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча в Уфе начнётся в 14.30 по московскому времени.



В состав «Ак Барса» вернулся нападающий Артем Галимов, а также Алексей Пустозеров и защитник Степан Терехов. Дмитрий Яшкин и Григорий Денисенко остались вне заявки. В воротах казанцев сыграет Тимур Билялов, его замещает Максим Арефьев. У «Салавата Юлаева» отсутствует форвард Шелдон Ремпал.



Игру в прямом эфире покажут телеканалы ТНВ и «ТНВ-Планета».



Это уже пятая встреча команд в этом сезоне. Ранее «Ак Барс» выиграл три из четырёх встреч с «Салаватом Юлаевым».

Зульфат Шафигуллин