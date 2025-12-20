Гатиятулин объяснил, почему убрал Яшкина и Денисенко из состава «Ак Барса» на игру с «Салаватом Юлаевым»

Два высокооплачиваемых нападающих казанцев не сыграли с «Салаватом Юлаевым»

Фото: Динар Фатыхов

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин объяснил, почему Дмитрий Яшкин и Григорий Денисенко не сыграли с «Салаватом Юлаевым» в Уфе. Нападающие остались вне заявки на игру, завершившейся победой казанцев со счетом 2:1.

— Я не раз объяснял наши принципы определения состава. Мы смотрим и физическое состояние ребят, и эмоциональное, разбираем игры. Отталкиваемся от этого, — сказал Гатиятулин.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Два дня назад после поражения от СКА (2:3) Гатиятулин раскритиковал Яшкина за удаление во втором периоде. Нападающий был удален на четыре минуты за попытку колющего удара соперника. Удаление случилось в момент, когда «Ак Барс» играл в большинстве в формате «5 на 3».

Денисенко не забивает и не набирает очки в девяти матчах подряд. В последний раз нападающий отметился результативным действием в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) в конце ноября — забил «Нефтехимику» (3:2).

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Яшкин в нынешнем сезоне набрал 24 (15+9) очков в 38 матчах КХЛ, у Денисенко — 16 (8+8) баллов в 38 играх. Оба нападающих до этого сыграли во всех поединках «Ак Барса» в текущем чемпионате.

Зульфат Шафигуллин