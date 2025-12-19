«Рубин» вернул нападающего Моторина из аренды

Футболист с января выступал за челнинский «КАМАЗ» в Первой лиге

Нападающий Даниил Моторин возвращается в казанский «Рубин» из аренды в «КАМАЗе». Об этом сообщили в пресс-службе набережночелнинского клуба.

— Благодарим Даниила за время, проведенное в нашей команде, и желаем успехов в дальнейшей карьере. Удачи, Мотор! — сказано в заявлении пресс-службы.

Моторин выступал за «КАМАЗ» на правах аренды с января 2025 года. За время выступления за челнинскую команду нападающий успел провести 21 матч и забить пять голов.

Ожидается, что Моторин отправится на первый зимний сбор основного состава «Рубина» в Белек.

Зульфат Шафигуллин