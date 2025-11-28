В России готовится эксперимент по целевому набору трудовых мигрантов

Фото: Максим Платонов

МВД России совместно с профильными ведомствами планирует запустить эксперимент по целевому набору иностранных работников с 2027 года. Подготовка к реализации проекта должна быть завершена в 2026 году, сообщает «Ъ».

Новая система оргнабора иностранной рабочей силы будет построена на основе реестровой модели. Иностранные работники будут проходить необходимую проверку еще на родине, после чего направляться к конкретным работодателям в России, исключая необходимость самостоятельного поиска работы после прибытия в страну. Представители МВД рассматривают возможность перевода на новую систему значительной части потока иностранной рабочей силы.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Согласно плану, до 1 мая 2026 года МВД совместно с Минтрудом, ФСБ и ФНС должны подготовить проект закона о принципах организации набора мигрантов. К 1 декабря того же года МВД и Минцифры планируют запустить специализированную информационную систему и мобильное приложение для иностранных работников. До 1 июля ведомства разработают методику опроса работодателей, привлекающих трудовых мигрантов, а также создадут механизм определения приоритетных отраслей совместно с Минэкономики.

Параллельно с этим Афганистан предлагает привлекать трудовых мигрантов в сельхозсфере, сообщают РИА «Новости». Это обсуждалось на встрече с Рустамом Миннихановым.

— Мы недавно были в Татарстане и говорили по этому поводу с раисом Татарстана. Мы надеемся, что этот вопрос будет и дальше обсуждаться. Пока мы предложили рабочих в сфере сельского хозяйства, но надеемся, что если получится договориться, то и в других сферах тоже будем работать, — сказал посол на полях III Астраханского международного форума МТК «Север-Юг-Новые горизонты».



Наталья Жирнова