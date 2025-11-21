Новости бизнеса

В Казани возобновилась работа филиала транспортной компании ПЭК

15:07, 21.11.2025

У логистического оператора 19 ноября произошел технический сбой

Фото: создано с помощью нейросети Kandinsky

Логистический оператор ПЭК частично возобновил работу более 20 филиалов по всей России после технического сбоя, произошедшего 19 ноября. Об этом сообщает пресс-служба ПЭК.

По информации замгендиректора компании Андрея Мякина, запущены внутренние информационные системы, содержащие данные о грузах, заказах, складских остатках, маршрутах и тарифах. Возобновлена работа систем управления складом, транспортом и распределения задач.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Восстановление коснулось филиалов в ключевых городах России, включая Казань, а также Санкт-Петербург, Новосибирск, Краснодар, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Самару, Красноярск, Хабаровск, Владивосток и другие крупные населенные пункты.

Сообщается, что в настоящее время специалисты ПЭК продолжают работу над восстановлением онлайн-оформления заявок, личного кабинета и других сервисов. Безопасность данных клиентов обеспечивается в штатном режиме.

Подробнее о том, как НДС и новые правила игры повлияют на рынок e-commerce, — в материале «Реального времени».

Наталья Жирнова

