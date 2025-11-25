Пьяный таран не доказан: в Казани вынесли приговор по делу о гибели управделами Минземимущества РТ

Прокуратура запрашивала для сына экс-главы «Татфлота» 5 лет колонии

Сегодня Кировский райсуд Казани вынес приговор по делу о смертельной трагедии на Волге. За грубое нарушение правил эксплуатации маломерного судна, повлекшее гибель пассажира — управделами Минземимущества Татарстана Ильназа Валеева, условный срок в 2 года и 9 месяцев получил сын бывшего главы «Татфлота» Ленар Мухутдинов, сообщили «Реальному времени» участники процесса.

В прениях представитель Татарской транспортной прокуратуры запрашивал для обвиняемого 5 лет колонии общего режима, настаивая, что в день ЧП управлявший лодкой Мухутдинов был пьян. Однако суд в этой части посчитал обвинение недоказанным.

Будет ли прокуратура оспаривать сегодняшний приговор, покажет время.

Напомним, 21 сентября 2024 года катер кабинного типа врезался в причал самого дальнего пирса яхт-клуба «Венеция» в казанском Аракчино и перевернулся. Кабина начала заполняться водой. Четыре человека через узкое окошко выплыли на поверхность, за пятым ныряли, но не смогли пробраться в уже заполненную водой кабину. Этим пятым был Ильназ Валеев, управляющий делами Министерства земельных и имущественных отношений Татарстана, сын бывшего главы Рыбной Слободы. Ему было 37 лет. В его гибели в результате неосторожных маневров на воде в нетрезвом виде обвинили сына экс-главы «Татфлота».

Мухутдинов на следствии и в суде признавал все, кроме распития спиртного до и в процессе управления водным транспортом. Ведь протокол о медицинском освидетельствовании либо отказе от него в отношении этого водителя не составляли. По данным источников «Реального времени», после затопления катера и неудачных попыток достать пассажира из кабины Ленар Мухутдинов уехал с места ЧП и уже через несколько часов вылетел в Дубай, где в это время отдыхала его супруга с детьми. Впрочем, за границей депутат не задержался — получил информацию, что лучше бы вернуться по-хорошему, и уже через сутки явился на допрос. Разумеется, трезвым.