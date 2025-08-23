Бизнес-обзор: у хозяев «РусАлки» новый партнер, депутат Булат Ахметгараев переписал бизнес

ФНС ликвидирует бывшее казанское предприятие владельца холдинга «Акрон» Павла Морозова

Фото: Реальное время

На этой неделе стало известно о решении налоговиков исключить из ЕГРЮЛ казанскую производственную площадку тольяттинского бизнесмена Павла Морозова, главы одного из крупнейших в России металлургических холдингов и владельца одноименной футбольной команды «Акрон». Депутат Казгордумы и застройщик Булат Ахметгараев переписал свой бизнес на аффилированное непубличное АО с московской пропиской. Новый собственник и у компании «Лотос», торгующей алкоголем под брендом «РусАлка». Подробнее — в очередном обзоре «Реального времени».

ФНС ликвидирует «Акрон Казань»

В среду налоговики приняли решение о предстоящем исключении фирмы «Акрон Казань» из ЕГРЮЛ по причине недостоверности сведений. Это основание позволяет ФНС ежегодно исключать из реестра более 100 тысяч компаний. Их собственники и руководители три года не смогут учреждать новые предприятия.

Владельца холдинга «Акрон» Павла Морозова это не коснется, еще в декабре 2024-го он переписал казанскую производственную площадку на некоего Ярослава Попова, за которым других бизнесов не числится. Зарегистрированная в татарстанской столице компания на рынке 13 лет. Судя по открытым данным, цветмет принимает на двух объектах в городе: по улицам Тихорецкой и Портовой. В ее штате числятся 10 сотрудников.

Выручка предприятия в 2023 году (данных за 2024-й нет) составила 3,4 млрд рублей, чистая прибыль — 15,9 млн. «Акрон» — один из крупнейших в России промышленно-металлургических холдингов полного цикла, он объединяет 27 производственных и 13 ломоперерабатывающих предприятий, занимающихся производством в сфере цветной металлургии, кабельно-проводниковой продукции, а также переработкой и утилизацией вторичных ресурсов и всех видов электронных отходов. Имеет филиалы в 50 с лишним регионах страны, включая Татарстан.

Основателю и бенефициару холдинга Павлу Морозову также принадлежит второй частный клуб в РПЛ — футбольная команда «Акрон» из Тольятти.

Основателю и бенефициару холдинга Павлу Морозову также принадлежит второй частный клуб в РПЛ — футбольная команда «Акрон» из Тольятти. . Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В сентябре 2020 года бизнесмена задерживали по уголовному делу о неуплате налогов, Следком провел обыски в его офисе. Претензии налоговиков вызвала одна из фирм из группы компаний Морозова, у которой нашли недоимку по налогу на прибыль и НДС в размере 400 млн рублей, но источники сообщали в разы большую сумму. В компании назвали действия силовиков избыточными, собираясь обжаловать доначисление налогов.

Ранее холдинг анонсировал строительство нового футбольного стадиона «Акрон» для своего клуба. Команда представляет город Тольятти, но матчи проводит в Самаре. В начале августа 2025 года Павел Морозов сообщил о переносе сроков стройки на неопределенное время, сославшись на то, что в текущих экономических условиях промышленному холдингу сейчас не до больших трат. Тем не менее большие средства идут на финансирование футбольной академии, в октябре откроется манеж и параллельно идет строительство базы с шестью полями и тремя административными зданиями.

Лицензиат «РусАлки» сменил собственника

К новому владельцу перешла казанская компания «Лотос», связанная с сетью алкомаркетов «РусАлка». Со второй половины августа фирма принадлежит Максиму Миндукову, собственнику казанского ООО «Сапфир» — другого продавца по розничной торговле алкоголем.

В «Лотосе» числится 10 сотрудников, его выручка в прошлом году упала на 21% — до 122,8 млн, чистая прибыль составила 3,5 млн. Фирма выступает лицензиатом бренда «РусАлка», основатели сети Азат Яруллин и Азамат Умаров были в числе ее первых учредителей. Сейчас Умаров владеет контрольным пакетом акций фирмы «Саман» — одного из трех крупнейших дистрибьюторов Татарстана, контролирующего 35% рынка ввозного алкоголя, по данным Госалкогольинспекции РТ. Ранее он управлял бизнесом наряду с Вячеславом Чибисовым, но затем сосредоточил в своих руках 66,66% в ООО «Фирма «Саман». Доля Чибисова, 33,33%, с апреля этого года записана на само общество.

К новому владельцу перешла казанская компания «Лотос», связанная с сетью алкомаркетов «РусАлка». . скриншот с сайта Яндекс.карты

Сегодня товарным знаком «РусАлка» владеет фирма Умарова ООО «Весна». Сеть насчитывает более 230 магазинов в Татарстане и 12 алкосторов в Санкт-Петербурге, работающих по франшизе. «Саман» также развивает бутики по продаже алкоголя премиум-класса «Энотека S». В прошлом году компания увеличила выручку на 15% — до 6,3 млрд рублей, чистая прибыль сократилась более, чем в два раза — до 87 млн.

Депутат Казгордумы переписал бизнес

Казанский застройщик, депутат Гордумы от ЛДПР Булат Ахметгараев переписал свою строительную компанию «СМП «Портал» на аффилированное с ним непубличное акционерное общество, созданное в российской столице всего два года назад. Сейчас все 100% долей в казанской фирме перешли к московскому АО «Группа «Логос», которое специализируется в области консультирования по вопросам коммерческой деятельности и управления.

Группой «Логос» руководит Гульназ Фасхиева. Предпринимательница наряду с Ахметгараевым, его братом и отцом владеет производственным кооперативом «Проминтер», зарегистрированным в Казани по тому же адресу, что и «СМП «Портал» — на ул. Аделя Кутуя, 157. О Фасхиевой также известно, что ранее ей принадлежала фирма «Шемрок» по розничной торговле продуктами. Это лицензиат «Арыш мае», магазин под этой вывеской работает по адресу регистрации компании на ул. Короленко.

Казанский застройщик, депутат Гордумы от ЛДПР Булат Ахметгараев переписал свою компанию «СМП «Портал» на непубличное АО. скриншот аккаунта Б.Ахметгараева в Вконтакте

Компания «СМП «Портал» работает 11 лет, в ее портфеле госзаказы почти на 15 млрд рублей. Самые крупные — от ГБУ «Главстрой РТ» и ГКУ «Главинвестстрой РТ», к примеру, в Казани фирма ремонтировала футбольный стадион «Ак Барс Арена», Дворец единоборств «Ак Барс», стадион «Динамо», кинотеатр «Мир» и другие объекты. Среди заказчиков также выделяется ГКУ «Дирекция ОДОТСЗН г. Москвы», для которого компания Ахметгараева взялась в этом году разработать проект и капитально отремонтировать столичный пансионат для пожилых — ГБУ «Геронтологический центр «Западный» и филиал «Геронтологический центр «Очаково-Матвеевское» почти за 2 млрд рублей. Еще за 1 млрд будет обновлен «Геронтологический центр «Восточный».

Татарстанская компания выполняла госзаказы на сумму по 3,2 млрд рублей в год в 2023-м и 2024-м. За неполный 2025-й объем контрактов достиг почти 4,5 млрд. Выручка компании за прошлый год возросла на 36% — до 3,7 млрд, чистая прибыль выросла до 112 млн.

«Чистополье» загрузит Rostics и Burger King картошкой фри, потребрынок замедлился

Среди других новостей предпринимательской среды — запуск завода агрохолдинга «Чистополье» по переработке картофеля в Татарстане. «К нам поступали запросы от известных сетей фастфуда Rostics и Burger King, но необходимо отработать технологию производства соломки, пройти систему сертификации поставщиков у каждой сети», — рассказали о предстоящих шагах в окружении руководства холдинга. Предприятие мощностью 40 тысяч тонн в год открыл Альберт Хуснуллин, сын российского вице-премьера Марата Хуснуллина.

Татарстанский завод опередил конкурента из Орла, замахнувшегося на выпуск 120 тысяч тонн картофеля фри в год. Татарстанская компания готова удвоить мощности до 80 тысяч тонн, но при условии сохранения стабильного спроса на продукцию. «Если все подтвердится, то «зеркальный завод будет», — заверил журналистов гендиректор холдинга Наиль Залаков, добавив, что решение будет приниматься в конце этого года.

В 40 регионах России зафиксировано замедление темпов роста потребительского рынка. Оборот розничного рынка в Татарстане вырос за год на 7,4% — до 1,6 трлн рублей. Однако годом ранее он рос динамичнее — на 11,3%. В IV квартале в республике, по оценкам аналитиков, наблюдалась стагнация розничных продаж. Какие факторы сегодня влияют на потребительские настроения, почему рынок стал расти медленнее и как сегодня меняется потребитель — в обзоре аналитической службы «Реального времени».