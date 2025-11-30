В России сокращается число магазинов косметики и парфюмерии

За январь — октябрь текущего года было зарегистрировано 2 422 компании в этом сегменте, тогда как ликвидировано — 2 966

На российском рынке косметики, парфюмерии и товаров личной гигиены второй год подряд наблюдается отрицательная динамика: количество ликвидированных компаний превышает число вновь зарегистрированных. Об этом сообщили в сервисе «Контур.Фокус» в беседе с РИА «Новости».

Согласно приведенным данным, за январь — октябрь текущего года было зарегистрировано 2 422 компании в этом сегменте, тогда как ликвидировано 2 966. В 2024 году показатели составили 3 118 новых регистраций против 3 513 ликвидаций, а в 2023 году — 3 719 регистраций и 3 400 ликвидаций соответственно.

Эксперты объясняют сложившуюся тенденцию несколькими факторами: активным развитием онлайн‑торговли, консолидацией рынка вокруг крупных игроков, а также ростом затрат на логистику и закупку продукции, в том числе импортной.

