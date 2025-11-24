В Нижнекамске на 90 суток приостановили работу пекарни «Хлеб и точка»

В смывах с производственного оборудования и разделочного инвентаря нашли кишечную палочку

Нижнекамский отдел Управления Роспотребнадзора по Татарстану провел санитарно‑эпидемиологическое расследование в пекарне «Хлеб и точка» (ул. Гагарина, 24б, Нижнекамск). Проверка была инициирована после того, как у посетителя пекарни нашли кишечную инфекцию.

В производственном цехе обнаружили недостаточно моечных ванн, а помещения и технологическое оборудование содержатся в неудовлетворительном санитарно‑гигиеническом состоянии. Кроме того, в пекарне принимали пищевые продукты без необходимой маркировки.

взято с телеграм-канала Роспотребнадзора РТ

Главным фактом стало обнаружение бактерий группы кишечной палочки в смывах с производственного оборудования и разделочного инвентаря.

По результатам проверки с реализации сняли 11 партий пищевых продуктов общим объемом 69,88 кг. Материалы в отношении ИП Абдульманова Л.Д. были направлены в Нижнекамский городской суд. Суд вынес постановление о приостановлении деятельности пекарни сроком на 90 суток. Ранее суд остановил работу кафе «Дуплет» в Альметьевске на 90 суток.

Наталья Жирнова