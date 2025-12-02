«Авито» подвел итоги ежегодной премии «Мебель года»

В ПФО в ноябре 2025 года продажи мебели выросли на 10% по сравнению с октябрем этого года

«Авито» объявил победителей премии для российских производителей мебели и товаров для дома. Всего было подано почти 1 000 заявок, а победителями различных номинаций стали 40 компаний-производителей мебели.

По данным «Авито», в ПФО в ноябре 2025 года продажи мебели выросли на 10% по сравнению с октябрем этого года. При этом интерес к новой мебели растет быстрее, чем к мебели «с рук», — 12% против 4%. Новые товары занимают уже 49% от всех продаж мебели на платформе.

«Мебель года» — первая отраслевая премия, которая помогает отечественным производителям укреплять репутацию, а покупателям — находить и выбирать качественную мебель у локальных поставщиков. Премия объединяет производителей, дизайнеров, мастеров в области производства мебели и декора и выступает дискуссионной площадкой для бизнеса, экспертов и покупателей.

Заявки на участие в премии подавались в течение полугода, а в октябре был сформирован список финалистов. При оценке в каждой категории особое внимание уделялось дизайну и эргономике, мастерству исполнения и функциональности. Также оценивалось, какие новые технологии были использованы при создании мебели и насколько разумно производитель использует ресурсы. Около 38% позиций содержат прямые упоминания цифрового производства или «умных» функций (ЧПУ, 3D-печать, умная мебель, кинетические механизмы, мобильное приложение и т. д.).

— Мы видим продолжающийся тренд — жители ПФО все чаще уделяют внимание декору и уюту дома. Сильнее всего за месяц выросли продажи новых предметов интерьера — на 43%, на втором месте — лампы и торшеры (+16%), замыкают тройку лидеров по продажам текстиль и ковры (+13%). Также рост показали продажи кухонных гарнитуров (+10%) и кроватей, диванов и кресел (+8%), — комментирует Никита Ткачев, руководитель категории «Мебель и интерьер» на «Авито».

Победителями второй год подряд стали: компания из Волгодонска А-А Mebel, специализирующаяся на производстве современной мебели для кухни и обеденной зоны и краснодарская компания А-М, специализирующаяся на мебели для гостиной и спальни.

Приятным сюрпризом стали номинации «В самое сердце» (самое большое количество добавлений в избранное), и «Доставляю с «Авито» (самое большое количество продаж с доставкой). Победителями стали питерская компания «ВМмебель», специализирующаяся на корпусной и мягкой мебели, и саратовская компания «SarСад» по производству садовой мебели соответственно. Призеры получают бейдж победителя премии «Мебель года» 2025 на платформе «Авито».