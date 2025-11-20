В России появится реестр надежных туристических агрегаторов
В 2026 году в России стартует проект по формированию реестра доверенных туристических онлайн-площадок. Инициаторами проекта выступили Роскачество, Минэкономразвития и Росаккредитация, передает ТАСС.
Методика оценки агрегаторов разрабатывается совместно с Ассоциацией туристических агрегаторов (АТАГ). Система оценки включает 26 показателей, распределенных по трем основным направлениям: безопасность услуг, открытость информации и базовая информационная безопасность.
По словам директора АТАГ Александра Брагина, участие в реестре будет добровольным. Его цель — помочь потребителям в выборе надежных сервисов бронирования туристических услуг.
По статистике, 50% бронирований туристического жилья осуществляется через агрегаторы, что составляет 440 млрд рублей. При этом 65% потребителей пользуются сайтами для подбора гостиниц, а 25% — для бронирования туров.
