В России появится реестр надежных туристических агрегаторов

21:40, 20.11.2025

По статистике, 50% бронирований туристического жилья осуществляется через агрегаторы, что составляет 440 млрд рублей

Фото: Артем Дергунов

В 2026 году в России стартует проект по формированию реестра доверенных туристических онлайн-площадок. Инициаторами проекта выступили Роскачество, Минэкономразвития и Росаккредитация, передает ТАСС.

Методика оценки агрегаторов разрабатывается совместно с Ассоциацией туристических агрегаторов (АТАГ). Система оценки включает 26 показателей, распределенных по трем основным направлениям: безопасность услуг, открытость информации и базовая информационная безопасность.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

По словам директора АТАГ Александра Брагина, участие в реестре будет добровольным. Его цель — помочь потребителям в выборе надежных сервисов бронирования туристических услуг.

По статистике, 50% бронирований туристического жилья осуществляется через агрегаторы, что составляет 440 млрд рублей. При этом 65% потребителей пользуются сайтами для подбора гостиниц, а 25% — для бронирования туров.

Напомним, что остров-град Свияжск лидирует среди железнодорожных туров в Татарстане.

Наталья Жирнова

