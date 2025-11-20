Банки требуют запретить скидки и программу лояльности на маркетплейсах

Исключение предлагается сделать только для собственных товаров маркетплейсов и социально значимых категорий

Фото: Максим Платонов

Руководители крупнейших российских банков — «Сбера», «ВТБ», «Т-банка», «Альфа-банка» и «Совкомбанка» — направили председателю Госдумы Вячеславу Володину совместное письмо с предложением ограничить деятельность маркетплейсов, передает ТАСС.

В документе содержится инициатива запретить операторам торговых площадок напрямую снижать цены на товары и использовать косвенные формы финансирования, включая бонусные программы и маркетинговые субсидии. Исключение предлагается сделать только для собственных товаров маркетплейсов и социально значимых категорий.

Авторы инициативы ссылаются на международный опыт, в частности на регламенты Европейского союза, которые ограничивают антиконкурентные практики крупных цифровых платформ. По их мнению, такие меры не приведут к росту цен для конечных потребителей.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Однако эксперты высказывают противоположное мнение. По оценкам председателя Общественного совета Роспотребнадзора Олега Павлова, отмена скидок может привести к повышению цен на 15—20%. Против запрета скидок также выступила организация «Деловая Россия».

Ozon уже прокомментировал предложение заявлением, что стоимость товаров на маркетплейсе может вырасти из-за возможного введения запрета программ лояльности. Об этом также сообщает ТАСС. Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что маркетплейсам могут запретить менять цену в зависимости от способа оплаты.

Наталья Жирнова