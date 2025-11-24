Новости бизнеса

Депутат предупредил о росте мошенничества с икрой в предновогодний период

14:54, 24.11.2025

Злоумышленники активно создают фишинговые интернет‑магазины и сопутствующие аккаунты в социальных сетях

Фото: Мария Зверева

С приближением новогодних праздников выросло число мошеннических схем, связанных с продажей красной икры и других морских деликатесов. Об этом сообщил член комитета Госдумы по промышленности и торговле Игорь Антропенко в беседе с РИА «Новости».

Парламентарий пояснил, что злоумышленники активно создают фишинговые интернет‑магазины и сопутствующие аккаунты в социальных сетях. Используя привлекательные фотографии товаров, мошенники формируют видимость легального торгового ресурса, чем вводят в заблуждение покупателей.

По словам депутата, популярность онлайн‑шопинга играет на руку преступникам: многие потребители привыкли заказывать товары через интернет и стремятся сэкономить, что повышает риски попасться на уловки мошенников. Игорь Антропенко рекомендовал приобретать продукты питания исключительно в проверенных местах — на сайтах известных магазинов и крупных маркетплейсов. Напомним, что цены на красную икру в России выросли на треть.

Наталья Жирнова

БизнесОбщество

