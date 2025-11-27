В Казани стартует новый суд над экс-главой отделения «Справедливой России»

Рушанию Бильгильдееву обвиняют в мошенничестве на 3,9 млн рублей

Фото: Ирина Плотникова

Сегодня Вахитовский суд Казани приступает к рассмотрению второго дела о мошенничестве против экс-депутата Казгордумы и экс-кандидата в президенты Татарстана Рушании Бильгильдеевой. Ранее это дело бывшей главы регионального отделения «Справедливой России» отказался рассматривать Советский райсуд, посчитав, что самый крупный денежный транш — 1 млн 136,5 тысяч рублей наличными — последняя получала в соседнем районе, на улице Вишневского, от сына Терезы Надарая (ныне обвиняемой в посредничестве взяточничеству).

Напомним, по версии обвинения, новое преступление Бильгильдеева совершила с 1 ноября 2023 года по 5 сентября 2024-го, уже имея статус подсудимой по делу о мошенничестве на 38 млн рублей (10 эпизодов касаются сделок по земле и инфраструктуре коттеджных поселков по 135 потерпевшим, 11-й — партийного проекта «За справедливое ЖКХ» в Набережных Челнах). Приговор по первому делу ожидается в том же Вахитовском суде в декабре. В прениях сторона обвинения запросила для фигурантки 8 лет колонии общего режима, она же настаивала на оправдании, но при этом предлагала прекратить ряд эпизодов за истечением сроков давности.

Второе дело против Рушании Бильгильдеевой возбудили в отделе СК по Советскому району Казани — по результатам проверок прокуратуры и ФСБ, куда обратилась ныне обвиняемая в даче взятки Александра Пронина. В результате под следствием оказались сама Пронина, ее знакомая Елена Бушуева и знакомая самой Бильгильдеевой Тереза Надарая.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Бушуева и Надарая пошли под суд по обвинениям в посредничестве взятке. По версии следствия, они обещали оказать содействие Прониной в незаконном решении вопросов с органами опеки, полицией и судом — путем передачи взяток за помощь с выдачей разрешения на продажу квартиры с долями несовершеннолетних детей Прониной, с возбуждением уголовного дела на бывшего супруга взяткодательницы и лишением его родительских прав. Именно за это, как уверены силовики, Пронина и перечисляла деньги Бушуевой, а та — Надарае, причем обе получательницы брали свой процент, а остальное перечисляли и передавали Бильгильдеевой, которая в качестве юриста представляла интересы Прониной по доверенности в гражданском суде.

Первоначально бывшую главу справороссов Татарстана заподозрили в посредничестве взятке и отправили под арест по этому тяжкому преступлению. Позже силовики пришли к выводу — полученные деньги Бильгильдеева никому передавать не собиралась, поэтому в окончательном обвинении фигурирует статья о мошенничестве в особо крупном размере и сумма 3,9 млн рублей.

Сама фигурантка, напомним, заявляла, что по доверенности защищала права Прониной в суде, причем доверенность получила по той же цепочке, и взялась оказывать юруслуги, даже не познакомившись с клиенткой. Деньги получала именно за участие в процессах — перечислением на счета, а когда от Надарая узнала, что ее работой недовольны — вернула полученные 250 тысяч рублей.

Ирина Плотникова