Допследствие заняло три года: осужденного за банду «Тукаевские» Кирилова ждет суд по делу ОПС

Прокуратура повторно направила в суд дело сообщества «Тукаевские» в отношении 30 фигурантов

Фото: Динар Фатыхов

Вахитовский суд Казани повторно рассмотрит дело ОПС «Тукаевские» по обвинению в серии вымогательств, поджогов, разбоях, а также строительной и страховых аферах на 60 млн рублей и организации незаконной миграции 7,7 тысяч иностранцев. Первый процесс над 30 «соратниками» беглого авторитета Анатолия Агрбы стартовал в сентябре 2021 года, однако через год суд посчитал нужным вернуть дело в прокуратуру, и дополнительное следствие растянулось на три года, сообщает журналист «Реального времени».

Сегодня прокуратура Татарстана проинформировала о повторном утверждении обвинения по этому делу в 2115 томах. Лидерами сообщества силовики по прежнему считают сдавших главу БОП МВД Татарстана Ильнара Залялова бизнесменов Наиля Шайхутдинова и Геннадия Кирилова, а также сбежавшего из России авторитета Анатолия Агрбу.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

По версии следователей ГСУ МВД Татарстана и прокуроров, ОПС действовало на территории Казани и в его состав входили ряд структурных подразделений: «Авторовские», «Цумовские», «Дальневские», «Сиротки», «Даниловские», «Азатовские» и другие. Обвиняемым предъявляют 26 вымогательств в восьмерых предпринимателей и сотрудников АО «Спорт Бет» — в том числе с угрозами поджогов торговых павильонов и транспортных средств, реальным повреждением имущества и избиением. Также на их счету, как полагают силовики, разбойное нападение на одного из бизнесменов и принуждение другого к подписанию договора аренды земельного участка с требованием ежемесячной оплаты.

Согласно обвинению, за время действия ОПС путем имитации ДТП его участники незаконно получили от страховых компаний, а также хищение 54 млн рублей у восьмерых граждан и ООО «МИКС» под предлогом инвестиций в строительство ЖК «Острова», в возведении которого участвовала компания Кирилова и Шайхутдинова «Стройтехника».

Напомним, после возврата дела ОПС «Тукаевские» в прокуратуру в 2022 году на свободе оказались все обвиняемые за исключением Кирилова, поскольку его успели арестовать по делу одноименной банды, возбужденного в СК. В суд оно пришло позже дело ОПС, однако уже успело дойти до приговора — в феврале 2025-го. В частности, Геннадию Кирилову Верховный суд Татарстана назначил 24 года колонии строгого режима, посчитав доказанной его причастность к серии убийств и покушению на жизнь гендиректора КСК «УНИКС» Александра Щербакова.