Мосгорсуд приступает к рассмотрению жалоб на приговор Ильшату Гафурову

Посадку на 22 года строгого режима оспаривает сам бывший глава Елабуги и ректор КФУ и его адвокаты

Сегодня в Мосгорсуде намечено первое заседание апелляционной инстанции по жалобам на приговор Ильшату Гафурову, которого в мае 2025-го Савеловский суд Москвы признал виновным в двух подстрекательствах к тяжким преступлениям 1999 года — приготовлению к убийству и убийству елабужского депутата и бизнесмена Айдара Исрафилова. Бывший глава района Татарстана и ректор КФУ, а также его адвокаты считают, что приговор вынесен незаконно, а значительная часть звучавших в суде показаний свидетелей — проигнорированы.

В прениях гособвинитель Милана Дигаева запрашивала для 63-летнего подсудимого 25 лет лишения свободы, а также просила удовлетворить гражданские иски о компенсации морального вреда в пользу вдовы и двух детей покойного Исрафилова на общую сумму 185 млн рублей. Сам подсудимый и его адвокаты настаивали на полном оправдании, однако звучало и предложение о прекращении преследования по не реабилитирующему основанию — за сроком давности.

24 мая 2025 года суд вынес обвинительный приговор, наказал Ильшата Гафурова сроком в 22 года колонии строгого режима и взыскал с него в пользу потерпевших 60 млн рублей.

Напомним, Айдара Исрафилова расстреляли на выходе с рынка в московском спорткомплексе «ЦСКА» 29 августа 1999 года. Киллер Алексей Олесик до сих пор находится в розыске. Организатор убийства Рузаль Асадуллин из «двадцатьдевятников» отбывает срок за это и другие преступления в составе банды, а вот Айрат Шакиров перед судом уже не предстанет — убит в 2001-м. По версии силовиков, был приближенным Исрафилова, выманил его в Москву, передал исполнителям убийства маршрут, а также оружие и деньги. При этом установлено — в июне — июле 1999-го за Исрафиловым уже охотились убийцы, организация была поручена Хисамутдинову, но в последний момент исполнитель отказался нажимать на курок и рассказал депутату, что его «заказали». Гафурову инкриминировали подстрекательство к убийству по событиям августа и подстрекательство к приготовлению к тяжкому преступлению по истории несостоявшегося покушения — якобы он дважды обращался с просьбой к лидеру ОПГ «29 комплекс» Саляхову с просьбой организовать это убийство, используя давние «дружеские и доверительные отношения».

Гафуров уверял — таких встреч отношений никогда не было и ни одного объективного доказательства обратному не представлено.

В своих апелляционных жалобах осужденный и его адвокаты указали на букет нарушений, допущенных судом при рассмотрении дела. Так, по их мнению, в основу приговора положены основанные на версии силовиков показания родных Исрафилова о событиях, свидетелями которых они не являлись, показания лидера ОПС «29-й комплекс» Адыгана Саляхова, данные им без подписки об уголовной ответственности — в статусе обвиняемого. Кроме того, при оценке доказательств судья Ольга Чистова умышленно, как считают защитники, проигнорировала те слова свидетелей, что они давали в суде, положив в основу итогового решения данные из протоколов допросов в СК.

Незаконно, как полагают адвокаты, к материалам дела не приобщили протоколы допросов тех же свидетелей, которые они давали по основному делу «29-го комплекса» и выделенному — в отношении Рузаля Асадуллина. Кроме того, суд проигнорировал факт добровольного признания осужденного авторитета ОПС Юрия Еременко, заявившего об оговоре Гафурова после уговоров силовиков, обещавших помочь с операцией по зрению.