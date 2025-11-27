В Казани задержали иностранца с партией нелегальных метизов из Стамбула
Мужчина заявил, что не является владельцем груза
Татарстанские таможенники выявили попытку незаконного ввоза крупной партии соединительных изделий. В багаже иностранного гражданина, прибывшего из Стамбула, обнаружено 726 различных метизов — изделий для соединения и крепления деталей и конструкций.
Инцидент произошел на таможенном посту «Аэропорт Казань». 50‑летний иностранец выбрал «зеленый коридор», рассчитывая избежать процедуры декларирования. Однако в ходе выборочного контроля сотрудник таможни остановил пассажира для проверки. Мужчина заявил, что не является владельцем груза. По его словам, он перевозил крепежные элементы по просьбе знакомых и должен был передать их встречающему лицу прямо в аэропорту.
По факту нарушения таможенники возбудили административное дело по ч.1 ст.16.2 КоАПРФ.
Напомним, что ранее Сергея Ботайкина назначили замначальника Татарстанской таможни.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».