В Казани задержали иностранца с партией нелегальных метизов из Стамбула

10:07, 27.11.2025

Мужчина заявил, что не является владельцем груза

В Казани задержали иностранца с партией нелегальных метизов из Стамбула
Фото: предоставлено Татарстанской таможней

Татарстанские таможенники выявили попытку незаконного ввоза крупной партии соединительных изделий. В багаже иностранного гражданина, прибывшего из Стамбула, обнаружено 726 различных метизов — изделий для соединения и крепления деталей и конструкций.

Инцидент произошел на таможенном посту «Аэропорт Казань». 50‑летний иностранец выбрал «зеленый коридор», рассчитывая избежать процедуры декларирования. Однако в ходе выборочного контроля сотрудник таможни остановил пассажира для проверки. Мужчина заявил, что не является владельцем груза. По его словам, он перевозил крепежные элементы по просьбе знакомых и должен был передать их встречающему лицу прямо в аэропорту.

По факту нарушения таможенники возбудили административное дело по ч.1 ст.16.2 КоАПРФ.

Напомним, что ранее Сергея Ботайкина назначили замначальника Татарстанской таможни.

Наталья Жирнова

БизнесОбщество Татарстан

