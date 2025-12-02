Prada завершила сделку по приобретению Versace за $1,4 млрд

О намерении продать модный дом Capri Holdings объявила еще в апреле текущего года

Итальянский модный дом Prada завершил сделку по покупке бренда Versace у холдинга Capri Holdings. Сумма сделки составила $1,4 млрд, что соответствует ранее анонсированным планам, сообщает РИА «Новости».

О намерении продать Versace за $1,375 млрд Capri Holdings объявила еще в апреле текущего года. После получения всех необходимых одобрений регулирующих органов, включая разрешение Европейской комиссии в сентябре, сделка была окончательно закрыта. Важным кадровым решением стало назначение Лоренцо Бертелли на пост исполнительного президента Versace. Его назначение состоится после завершения процесса интеграции модного дома в структуру группы Prada.

Capri Holdings владела брендом Versace с 2018 года до момента завершения сделки. Напомним, что Джузеппе Марсоччи был недавно назначен гендиректором компании Giorgio Armani.

Наталья Жирнова