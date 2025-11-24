Татарстан оказался на 22-м месте среди регионов по занятости населения в МСП

В республике в малом и среднем бизнесе зарегистрировано 837 тысяч человек

Фото: Максим Платонов

Татарстан оказался на 22-м месте среди регионов по занятости населения в малом и среднем бизнесе. Согласно данным рейтинга РИА «Новости», в республике в МСП зарегистрировано 837 тысяч человек.

За последние три года в Татарстане численность в сфере предпринимательства, включая ИП, выросла на 8,4%. Всего количество жителей республики, которые занимались малым или средним бизнесом в 2024 году, составляло 40% от всех, кто был занят в экономике региона.

По данным исследования РИА «Новости», Республика Калмыкия и Санкт‑Петербург возглавили рейтинг российских регионов по уровню вовлеченности в сферу малого и среднего предпринимательства. Наименьшие показатели зафиксированы в Республике Ингушетия и Ямало‑Ненецком автономном округе.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Согласно официальной статистике, в настоящее время доля малого и среднего бизнеса в ВВП России достигает примерно 22%. При этом в развитых странах этот показатель заметно выше. Последние данные Росстата демонстрируют значительный разброс доли малого и среднего бизнеса в ВРП регионов: от 2,3% в Ненецком автономном округе до 43,6% в Республике Калмыкия. Среднее значение по всем субъектам России составляет 24,9%.

Напомним, что около 16% компаний Татарстана до сих пор не используют электронный документооборот.

Наталья Жирнова