03:44 МСК
Инвесторы начали вкладывать средства в открытие агротехклассов в Татарстане

00:00, 09.09.2025

Подготовка кадров для агропромышленного комплекса республики вышла на новый уровень

Инвесторы начали вкладывать средства в открытие агротехклассов в Татарстане
Фото: Реальное время

С этого учебного года в школах Татарстана открылись 20 агротехнологических классов. Так, в республике начали реализацию национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», а в его составе — федерального проекта «Кадры в агропромышленном комплексе». В подготовке специалистов для АПК сегодня заинтересованы и крупные инвесторы, которые уже направили на открытие агротехклассов в РТ порядка 120 млн рублей. Подробнее о том, как реализуется программа в республике и какого результата от нее ожидают, — в материале «Реального времени».

Кадровый голод в АПК

Сегодня в сельскохозяйственном секторе Татарстана, по официальным данным, трудится более 66 тысяч человек. Это 85% от общей обеспеченности отрасли специалистами. Как отмечают сами аграрии, даже крупные агрохолдинги с конкурентоспособной оплатой труда испытывают значительную потребность в кадрах. Но молодежь не торопится возвращаться в село после учебы в городах и крупных райцентрах, в итоге работать в полях и на фермах зачастую некому.

Наибольшая потребность отмечается в зоотехниках — 22%, ветеринарных врачах — 18%, агрономах — 16%, инженерах — 9%, экономистах, бухгалтерах — 6%. Для того, чтобы исправить ситуацию, заниматься подготовкой специалистов для агропромышленного комплекса начали уже со школьной скамьи.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

В Арском районе первые агроклассы в школах появились еще в 2017 году. Поначалу их запустили в качестве эксперимента. Была достигнута договоренность между Шушмабашской средней школой и агрофирмой «Северный», так открыли один класс. Для ребят регулярно проводили экскурсии по сельхозпредприятиям района. Затем в 2023 году такой же класс при поддержке агрофирмы «Кырлай» и Арского агропромышленного колледжа открылся в Ново-Кырлайской средней школе. В 2024 году этот опыт переняли в Смак-Корсинской школе, здесь уже агрофирма «Ак Барс» объединилась с представителями Казанского аграрного университета.

Фото предоставлено Разилей Шаймардановой
— Все профильные занятия в агроклассах тогда проходили во внеурочное время, к ученикам приезжали с уроками или обучали онлайн преподаватели колледжа и университета. Сами школьники ставили эксперименты непосредственно на полях агрофирм, — рассказал глава районного сельхозуправления Ленар Абдуллин. — А в этом году агроклассы перешли на новый уровень. Сейчас это уже агротехклассы, открывшиеся в рамках федеральной программы.

По его словам, в текущем году в новом федеральном проекте участвует только одна школа Арского района — Шушмабашская. Инвестором открытия агротехкласса выступила агрофирма «Кырлай». В рамках программы в двух кабинетах выполнили ремонт за 1 млн рублей. «Сейчас мы ждем прибытия специального оборудования для этих классов. Средства в размере 5 млн рублей на это также выделил инвестор. Чуть позже 90% его затрат будет компенсировано государством», — рассказал Абдуллин.

Реальное время / realnoevremya.ru

Как отметил руководитель управления, аграрии надеются с помощью этого проекта привлечь молодежь в село. Кадровый голод здесь ощущается так же остро, как и в других районах республики. В Арском районе, например, в сельскохозяйственных предприятиях сегодня не хватает трех зоотехников, столько же агрономов, шести ветеринарных врачей, одного инженера и двух бухгалтеров.

«Даже если один из пяти вернется — это уже достижение»

Первые выпускники агроклассов уже начали работать у себя на родине, в хозяйстве «Северный». По словам директора Шушмабашской школы Разили Шаймардановой, 9 из 11 выпускников первых агроклассов поступили в Казанский аграрный университет, а потом вернулись в свою родную деревню, чтобы трудиться в сельском хозяйстве.

— И это главный результат! Это значит, что растет поколение молодых людей, которым не безразлична судьба своего села. Мы стараемся воспитывать в них с самого раннего возраста уважение к человеку, который трудится на земле. В нашем сельском поселении молодежи немало, многие возвращаются. Рады, что в этом есть и наша заслуга, — добавила директор школы.

Кроме того, по ее словам, в районе реализуют программы поддержки молодых специалистов. Например, ведут строительство домов для привлечения кадров. «Уже несколько молодоженов, приехавших работать в агрофирму, получили свое первое жилье. Мы понимаем, что, даже если один из пяти специалистов вернется, это уже достижение. Это значит, что мы на правильном пути», — заметила Шаймарданова.

По всей России в федеральный проект «Кадры АПК» вошли более 500 школ, в Татарстане их 20. В Шушмабашской школе в рамках программы начали обучаться 7-й и 10-й классы — это 19 и 6 учеников соответственно. Программа затронет и учителей этих классов. В частности, преподаватели физики, математики, химии и биологии будут получать ежемесячную надбавку, материальное поощрение в размере 30 тысяч руб.

Фото предоставлено Разилей Шаймардановой

Сотрудничество бизнеса со школой, СПО и вузами

В новом учебном году агротехнологические классы в рамках программы открылись в девяти районах Татарстана.

К 2030 году оснащенные современным оборудованием агротехнологические классы должны появиться во всех 43 муниципальных районах республики. Об этом «Реальному времени» сообщил начальник отдела науки, образования и инновационных технологий Минсельхоза РТ Алмаз Гамиров.

— Реализация федерального проекта позволит повысить долю молодых специалистов в АПК до 35 лет, выстроить современную модель профильного образования, с углубленным изучением профильных предметов и тесным сотрудничеством работодателя, школы, СПО и вузов. 20 агротехнологических классов сегодня обучаются по направлениям: генетика и селекция, эффективное животноводство, современные биотехнологии, птицеводство, агроинженерия и цветоводство, — рассказал он.

По его словам, проект создает «бесшовную траекторию» подготовки кадров от школьной скамьи до предприятий АПК, что будет способствовать формированию системы, объединяющей образовательные учреждения и бизнес. В текущем году с учетом внебюджетных средств планируется привлечь финансирование в размере 157,4 млн рублей, из которых 112,1 млн рублей — средства федерального бюджета, 29,8 млн рублей — республиканского и 15,4 млн — внебюджетные источники.

Реестр агротехнологических классов в муниципальных районах республики

№ п/п

Муниципальный район

Средняя общеобразовательная школа

Направление агротехнологического класса

Инвестор

1

Кукморский

МБОУ «Кукморская средняя школа №3»

Эффективное животноводство и современные корма

ООО «Урал»

2

МБОУ «Яныльская средняя школа имени Р.М.Зарипова»

Эффективное животноводство и современные корма

ООО «Вахитово»

3

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа им Г.Г.Гарифуллина с.Ядыгерь»

Эффективное животноводство и современные корма

ООО «Восток»

4

Высокогорский

МБОУ «Высокогорская СОШ № 3»

Биотехнологии и пищевое производство

СПССК «Елмай»

5

Мамадышский

МБОУ «СОШ № 3 г.Мамадыш»

Агроинженерия

ООО «АПК Продовольственная программа»

6

Зеленодольский

МБОУ «Лицей имени В.В.Карпова»

Агроинженерия

ООО «Тепличный комбинат «Майский»

7

Сабинский

МБОУ «Изминская СОШ»

Эффективное животноводство и современные корма

ООО «Игенче»

8

МБОУ «Шеморданский лицей «Рост»

Генетика и селекция растений

ООО «КОМОС ГРУПП»

9

МБОУ «Тимиршикская СОШ»

Птицеводство будущего: технологии и управление»

ООО «ПМК»

10

МБОУ «Гимназия» пгт Б.Сабы

Цветоводство

ООО «Саба»

11

МБОУ «Кильдебякская СОШ»

Биотехнология и пищевое производство

ООО «Саба»

12

Балтасинский

МБОУ «Салаусский многопрофильный лицей»

Эффективное животноводство и современные корма

ООО «Татарстан»

13

Арский

МБОУ «Шушмабашская СОШ»

Агроинженерия

ООО «Агрофирма «Кырлай»

14

Чистопольский

МБОУ «Чистопольско-Высельская СОШ»

Агроинженерия

ХК «Чистополье»

15

Новошешминский

МБОУ «Зиреклинский лицей

Генетика и селекция растений

ХК «Чистополье»

16

Лаишевский

МБОУ СОШ «им 25-летия Октября»

Птицеводство будущего: технологии и управление

ООО «Комос Групп»

17

Тукаевский

МБОУ «Старо-Абдулловская СОШ»

Генетика и селекция растений

ООО «СХП Сайдашева»

18

Альметьевский

МБОУ «Абдрахмановская СОШ»

Агроинженерия

ООО «Ярыш»

19

Бугульминский

МБОУ «Карабашская СОШ №2»

Эффективное животноводство и современные корма

КФХ

Набиуллин С.Ф.

20

Мензелинский

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1»

Эффективное животноводство и современные корма

ООО «Камский Бекон»


Миляуша Кашафутдинова

