Инвесторы начали вкладывать средства в открытие агротехклассов в Татарстане

Подготовка кадров для агропромышленного комплекса республики вышла на новый уровень
С этого учебного года в школах Татарстана открылись 20 агротехнологических классов. Так, в республике начали реализацию национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», а в его составе — федерального проекта «Кадры в агропромышленном комплексе». В подготовке специалистов для АПК сегодня заинтересованы и крупные инвесторы, которые уже направили на открытие агротехклассов в РТ порядка 120 млн рублей. Подробнее о том, как реализуется программа в республике и какого результата от нее ожидают, — в материале «Реального времени».
Кадровый голод в АПК
Сегодня в сельскохозяйственном секторе Татарстана, по официальным данным, трудится более 66 тысяч человек. Это 85% от общей обеспеченности отрасли специалистами. Как отмечают сами аграрии, даже крупные агрохолдинги с конкурентоспособной оплатой труда испытывают значительную потребность в кадрах. Но молодежь не торопится возвращаться в село после учебы в городах и крупных райцентрах, в итоге работать в полях и на фермах зачастую некому.
Наибольшая потребность отмечается в зоотехниках — 22%, ветеринарных врачах — 18%, агрономах — 16%, инженерах — 9%, экономистах, бухгалтерах — 6%. Для того, чтобы исправить ситуацию, заниматься подготовкой специалистов для агропромышленного комплекса начали уже со школьной скамьи.
В Арском районе первые агроклассы в школах появились еще в 2017 году. Поначалу их запустили в качестве эксперимента. Была достигнута договоренность между Шушмабашской средней школой и агрофирмой «Северный», так открыли один класс. Для ребят регулярно проводили экскурсии по сельхозпредприятиям района. Затем в 2023 году такой же класс при поддержке агрофирмы «Кырлай» и Арского агропромышленного колледжа открылся в Ново-Кырлайской средней школе. В 2024 году этот опыт переняли в Смак-Корсинской школе, здесь уже агрофирма «Ак Барс» объединилась с представителями Казанского аграрного университета.
По его словам, в текущем году в новом федеральном проекте участвует только одна школа Арского района — Шушмабашская. Инвестором открытия агротехкласса выступила агрофирма «Кырлай». В рамках программы в двух кабинетах выполнили ремонт за 1 млн рублей. «Сейчас мы ждем прибытия специального оборудования для этих классов. Средства в размере 5 млн рублей на это также выделил инвестор. Чуть позже 90% его затрат будет компенсировано государством», — рассказал Абдуллин.
Как отметил руководитель управления, аграрии надеются с помощью этого проекта привлечь молодежь в село. Кадровый голод здесь ощущается так же остро, как и в других районах республики. В Арском районе, например, в сельскохозяйственных предприятиях сегодня не хватает трех зоотехников, столько же агрономов, шести ветеринарных врачей, одного инженера и двух бухгалтеров.
«Даже если один из пяти вернется — это уже достижение»
Первые выпускники агроклассов уже начали работать у себя на родине, в хозяйстве «Северный». По словам директора Шушмабашской школы Разили Шаймардановой, 9 из 11 выпускников первых агроклассов поступили в Казанский аграрный университет, а потом вернулись в свою родную деревню, чтобы трудиться в сельском хозяйстве.
Кроме того, по ее словам, в районе реализуют программы поддержки молодых специалистов. Например, ведут строительство домов для привлечения кадров. «Уже несколько молодоженов, приехавших работать в агрофирму, получили свое первое жилье. Мы понимаем, что, даже если один из пяти специалистов вернется, это уже достижение. Это значит, что мы на правильном пути», — заметила Шаймарданова.
По всей России в федеральный проект «Кадры АПК» вошли более 500 школ, в Татарстане их 20. В Шушмабашской школе в рамках программы начали обучаться 7-й и 10-й классы — это 19 и 6 учеников соответственно. Программа затронет и учителей этих классов. В частности, преподаватели физики, математики, химии и биологии будут получать ежемесячную надбавку, материальное поощрение в размере 30 тысяч руб.
Сотрудничество бизнеса со школой, СПО и вузами
В новом учебном году агротехнологические классы в рамках программы открылись в девяти районах Татарстана.
К 2030 году оснащенные современным оборудованием агротехнологические классы должны появиться во всех 43 муниципальных районах республики. Об этом «Реальному времени» сообщил начальник отдела науки, образования и инновационных технологий Минсельхоза РТ Алмаз Гамиров.
По его словам, проект создает «бесшовную траекторию» подготовки кадров от школьной скамьи до предприятий АПК, что будет способствовать формированию системы, объединяющей образовательные учреждения и бизнес. В текущем году с учетом внебюджетных средств планируется привлечь финансирование в размере 157,4 млн рублей, из которых 112,1 млн рублей — средства федерального бюджета, 29,8 млн рублей — республиканского и 15,4 млн — внебюджетные источники.
