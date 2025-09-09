Инвесторы начали вкладывать средства в открытие агротехклассов в Татарстане

Подготовка кадров для агропромышленного комплекса республики вышла на новый уровень

С этого учебного года в школах Татарстана открылись 20 агротехнологических классов. Так, в республике начали реализацию национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», а в его составе — федерального проекта «Кадры в агропромышленном комплексе». В подготовке специалистов для АПК сегодня заинтересованы и крупные инвесторы, которые уже направили на открытие агротехклассов в РТ порядка 120 млн рублей. Подробнее о том, как реализуется программа в республике и какого результата от нее ожидают, — в материале «Реального времени».

Кадровый голод в АПК

Сегодня в сельскохозяйственном секторе Татарстана, по официальным данным, трудится более 66 тысяч человек. Это 85% от общей обеспеченности отрасли специалистами. Как отмечают сами аграрии, даже крупные агрохолдинги с конкурентоспособной оплатой труда испытывают значительную потребность в кадрах. Но молодежь не торопится возвращаться в село после учебы в городах и крупных райцентрах, в итоге работать в полях и на фермах зачастую некому.

Наибольшая потребность отмечается в зоотехниках — 22%, ветеринарных врачах — 18%, агрономах — 16%, инженерах — 9%, экономистах, бухгалтерах — 6%. Для того, чтобы исправить ситуацию, заниматься подготовкой специалистов для агропромышленного комплекса начали уже со школьной скамьи.

В Арском районе первые агроклассы в школах появились еще в 2017 году. Поначалу их запустили в качестве эксперимента. Была достигнута договоренность между Шушмабашской средней школой и агрофирмой «Северный», так открыли один класс. Для ребят регулярно проводили экскурсии по сельхозпредприятиям района. Затем в 2023 году такой же класс при поддержке агрофирмы «Кырлай» и Арского агропромышленного колледжа открылся в Ново-Кырлайской средней школе. В 2024 году этот опыт переняли в Смак-Корсинской школе, здесь уже агрофирма «Ак Барс» объединилась с представителями Казанского аграрного университета.

— Все профильные занятия в агроклассах тогда проходили во внеурочное время, к ученикам приезжали с уроками или обучали онлайн преподаватели колледжа и университета. Сами школьники ставили эксперименты непосредственно на полях агрофирм, — рассказал глава районного сельхозуправления Ленар Абдуллин. — А в этом году агроклассы перешли на новый уровень. Сейчас это уже агротехклассы, открывшиеся в рамках федеральной программы.

По его словам, в текущем году в новом федеральном проекте участвует только одна школа Арского района — Шушмабашская. Инвестором открытия агротехкласса выступила агрофирма «Кырлай». В рамках программы в двух кабинетах выполнили ремонт за 1 млн рублей. «Сейчас мы ждем прибытия специального оборудования для этих классов. Средства в размере 5 млн рублей на это также выделил инвестор. Чуть позже 90% его затрат будет компенсировано государством», — рассказал Абдуллин.

Как отметил руководитель управления, аграрии надеются с помощью этого проекта привлечь молодежь в село. Кадровый голод здесь ощущается так же остро, как и в других районах республики. В Арском районе, например, в сельскохозяйственных предприятиях сегодня не хватает трех зоотехников, столько же агрономов, шести ветеринарных врачей, одного инженера и двух бухгалтеров.

«Даже если один из пяти вернется — это уже достижение»

Первые выпускники агроклассов уже начали работать у себя на родине, в хозяйстве «Северный». По словам директора Шушмабашской школы Разили Шаймардановой, 9 из 11 выпускников первых агроклассов поступили в Казанский аграрный университет, а потом вернулись в свою родную деревню, чтобы трудиться в сельском хозяйстве.

— И это главный результат! Это значит, что растет поколение молодых людей, которым не безразлична судьба своего села. Мы стараемся воспитывать в них с самого раннего возраста уважение к человеку, который трудится на земле. В нашем сельском поселении молодежи немало, многие возвращаются. Рады, что в этом есть и наша заслуга, — добавила директор школы.

Кроме того, по ее словам, в районе реализуют программы поддержки молодых специалистов. Например, ведут строительство домов для привлечения кадров. «Уже несколько молодоженов, приехавших работать в агрофирму, получили свое первое жилье. Мы понимаем, что, даже если один из пяти специалистов вернется, это уже достижение. Это значит, что мы на правильном пути», — заметила Шаймарданова.

По всей России в федеральный проект «Кадры АПК» вошли более 500 школ, в Татарстане их 20. В Шушмабашской школе в рамках программы начали обучаться 7-й и 10-й классы — это 19 и 6 учеников соответственно. Программа затронет и учителей этих классов. В частности, преподаватели физики, математики, химии и биологии будут получать ежемесячную надбавку, материальное поощрение в размере 30 тысяч руб.

Сотрудничество бизнеса со школой, СПО и вузами

В новом учебном году агротехнологические классы в рамках программы открылись в девяти районах Татарстана.

К 2030 году оснащенные современным оборудованием агротехнологические классы должны появиться во всех 43 муниципальных районах республики. Об этом «Реальному времени» сообщил начальник отдела науки, образования и инновационных технологий Минсельхоза РТ Алмаз Гамиров.

— Реализация федерального проекта позволит повысить долю молодых специалистов в АПК до 35 лет, выстроить современную модель профильного образования, с углубленным изучением профильных предметов и тесным сотрудничеством работодателя, школы, СПО и вузов. 20 агротехнологических классов сегодня обучаются по направлениям: генетика и селекция, эффективное животноводство, современные биотехнологии, птицеводство, агроинженерия и цветоводство, — рассказал он.

По его словам, проект создает «бесшовную траекторию» подготовки кадров от школьной скамьи до предприятий АПК, что будет способствовать формированию системы, объединяющей образовательные учреждения и бизнес. В текущем году с учетом внебюджетных средств планируется привлечь финансирование в размере 157,4 млн рублей, из которых 112,1 млн рублей — средства федерального бюджета, 29,8 млн рублей — республиканского и 15,4 млн — внебюджетные источники.

Реестр агротехнологических классов в муниципальных районах республики

№ п/п Муниципальный район Средняя общеобразовательная школа Направление агротехнологического класса Инвестор 1 Кукморский МБОУ «Кукморская средняя школа №3» Эффективное животноводство и современные корма ООО «Урал» 2 МБОУ «Яныльская средняя школа имени Р.М.Зарипова» Эффективное животноводство и современные корма ООО «Вахитово» 3 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа им Г.Г.Гарифуллина с.Ядыгерь» Эффективное животноводство и современные корма ООО «Восток» 4 Высокогорский МБОУ «Высокогорская СОШ № 3» Биотехнологии и пищевое производство СПССК «Елмай» 5 Мамадышский МБОУ «СОШ № 3 г.Мамадыш» Агроинженерия ООО «АПК Продовольственная программа» 6 Зеленодольский МБОУ «Лицей имени В.В.Карпова» Агроинженерия ООО «Тепличный комбинат «Майский» 7 Сабинский МБОУ «Изминская СОШ» Эффективное животноводство и современные корма ООО «Игенче» 8 МБОУ «Шеморданский лицей «Рост» Генетика и селекция растений ООО «КОМОС ГРУПП» 9 МБОУ «Тимиршикская СОШ» Птицеводство будущего: технологии и управление» ООО «ПМК» 10 МБОУ «Гимназия» пгт Б.Сабы Цветоводство ООО «Саба» 11 МБОУ «Кильдебякская СОШ» Биотехнология и пищевое производство ООО «Саба» 12 Балтасинский МБОУ «Салаусский многопрофильный лицей» Эффективное животноводство и современные корма ООО «Татарстан» 13 Арский МБОУ «Шушмабашская СОШ» Агроинженерия ООО «Агрофирма «Кырлай» 14 Чистопольский МБОУ «Чистопольско-Высельская СОШ» Агроинженерия ХК «Чистополье» 15 Новошешминский МБОУ «Зиреклинский лицей Генетика и селекция растений ХК «Чистополье» 16 Лаишевский МБОУ СОШ «им 25-летия Октября» Птицеводство будущего: технологии и управление ООО «Комос Групп» 17 Тукаевский МБОУ «Старо-Абдулловская СОШ» Генетика и селекция растений ООО «СХП Сайдашева» 18 Альметьевский МБОУ «Абдрахмановская СОШ» Агроинженерия ООО «Ярыш» 19 Бугульминский МБОУ «Карабашская СОШ №2» Эффективное животноводство и современные корма КФХ Набиуллин С.Ф. 20 Мензелинский МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» Эффективное животноводство и современные корма ООО «Камский Бекон»





