В Татарстане 38 проектов туристической инфраструктуры получат господдержку

Республика стала участником национального проекта «Туризм и гостеприимство»

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «МегаФон»

В 2025 году Татарстан стала участником национального проекта «Туризм и гостеприимство», в рамках которого будет реализована господдержка туристических проектов региона, сообщает комитет по туризму РТ

По результатам конкурсного отбора поддержку получат 38 проектов из 19 муниципальных образований республики. Финансирование направлено на создание и модернизацию туристической инфраструктуры.

На средства нацпроекта при участии софинансирования предпринимателей будет создана современная инфраструктура на территории средств размещения, объектов туристского посещения и многофункциональных зон дорожного сервиса.

Галия Шакирова / realnoevremya.ru

В рамках проекта планируется оснащение детских и спортивных площадок на эко-ферме «Страусы Биляра», в гостинице «Соул», спортивно-оздоровительном комплексе «Лебяжье», загородном клубе «Утрау», базе отдыха «ТатАрские холмы» в Арском районе и других объектах. Также будут организованы спа-зоны, пункты питания и проката на территории различных туристических объектов республики.

Дополнительно планируется установка банных чанов и модульных бань, создание веревочного парка и модернизация санитарных модулей на различных туристических объектах Татарстана.

Напомним, что Татарстан хочет увеличить турпоток до 4,4 млн человек к 2028 году.

Наталья Жирнова