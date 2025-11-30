Средняя цена за литр российского шампанского в Татарстане составляет 443 рубля

В текущем году средний ценник по России на напиток составляет 565,9 рубля за литр

Средняя стоимость российского шампанского за год увеличилась на 10,2%, сообщил ТАСС зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов. По его данным, в текущем году средний ценник на напиток составляет 565,9 рубля за литр, а в Татарстане этот показатель ниже общероссийского — 443 рубля.

При этом эксперт не ожидает существенного изменения цен на шампанское в предновогодний период. Леонов пояснил, что в декабре объемы продаж напитка традиционно возрастают в разы и бизнес ориентируется на реализацию больших партий, а не на повышение стоимости. Ассоциация также привела региональные различия в стоимости напитка. В Москве средняя цена составляет 640,6 рубля за литр, в Санкт‑Петербурге — 621,4 рубля. Самая высокая цена зафиксирована в городе Оха Сахалинской области — 965,6 рубля за литр. Наименьшая стоимость наблюдается в Хасавюрте (Дагестан) — 344,7 рубля за литр.

Среди других регионов: в Калининградской области шампанское в среднем стоит 609 рублей за литр, в Краснодарском крае — 632,4 рубля, в Красноярском крае — 577,7 рубля, в Нижегородской области — 590,2 рубля, в Челябинской области — 485,9 рубля, в Татарстане — 443,3 рубля за литр.

