Сельхозярмарки в Казани 22 ноября будут работать в 16 точках

Ранее на улицах города изъяли 5 тонн нелегальных товаров уличной торговли

Фото: Динар Фатыхов

Завтра, 22 ноября, жители Казани смогут приобрести продукты по ценам ниже розничных до 15% на традиционных сельскохозяйственных ярмарках. Торговля будет организована в различных районах города с 06:00 до 13:00.

Ярмарки развернутся сразу на нескольких площадках города. В Авиастроительном районе торговля будет организована на улицах Дементьева и Беломорской, а также на пересечении улиц Беломорской и Гудованцева. В Вахитовском районе горожане смогут посетить ярмарку на пересечении улиц Карима Тинчурина и Татарстан.

В Кировском районе торговые площадки расположатся на улицах Авзаловой, Батыршина, Краснококшайской и Революционной. В Ново-Савиновском районе приобрести продукты можно будет на улице Лаврентьева и на проспекте Ямашева. Жители Приволжского района смогут посетить ярмарки на проспекте Победы и улице Фучика. В Советском районе торговля развернется на улице Липатова. Дополнительно ярмарка состоится в поселке Осиново возле торгового центра на улице Садовой, 9. Для жителей поселка Северный организована отдельная ярмарка, которая пройдет в воскресенье, 23 ноября, на пересечении улиц Беломорской и Гудованцева.

Напомним, что ранее в Казани изъяли 5 тонн нелегальных товаров уличной торговли.

Наталья Жирнова