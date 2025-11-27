Общепит показал самый высокий рост оборота на рынке FMCG в России

Средний чек в заведениях общепита увеличился с 545 до 608 рублей, а количество покупок выросло на 8%

Эксперты СберАналитики и оператора электронного документооборота СберКорус провели анализ рынка товаров повседневного спроса в России. За последние девять месяцев оборот сегмента FMCG вырос на 12%, при этом количество покупок увеличилось лишь на 2%.

Наиболее динамичным сегментом стал рынок общественного питания, показавший рост оборота на 21%. Средний чек в заведениях общепита увеличился с 545 до 608 рублей, а количество покупок выросло на 8%. Также трафик электронных документов в сфере общепита вырос на 6%. Онлайн-торговля продуктами питания остается быстрорастущим сегментом, хотя темпы роста постепенно замедляются. Оборот онлайн-канала увеличился на 28%, количество покупок выросло на 11%, а средний чек достиг 1093 рублей.

В офлайн-сегменте наблюдается разная динамика. Хард-дискаунтеры показали прирост оборота на 16% при увеличении числа покупок на 7%. Магазины у дома укрепили позиции: их оборот вырос на 15%, а средний чек увеличился с 501 до 542 рублей. Традиционные форматы торговли демонстрируют снижение трафика. Гипермаркеты потеряли 5% покупок, хотя рост среднего чека с 1280 до 1362 рублей позволил увеличить оборот на 2%. В традиционной рознице также зафиксировано снижение числа покупок на 5%, но рост среднего чека с 426 до 481 рубля обеспечил увеличение оборота на 8%.

Наталья Жирнова