Казанские предприятия увеличили производство на 16,4%

Это следует из данных Татарстанстата

Фото: Михаил Козловский

По данным Татарстанстата, крупные и средние предприятия Казани показали высокий рост производственных показателей за первые девять месяцев 2025 года. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и оказанных услуг достиг 583 млрд рублей.

Так, показатель текущего года превысил результаты аналогичного периода прошлого года на 16,4%.

Напомним, что индекс промпроизводства Татарстана вырос за месяц на 0,6%. Регион остается одним из лидеров по этому показателю. Также оборот розничной торговли республики за 9 месяцев составил 1,29 трлн рублей. За сентябрь эта сумма увеличилась почти на 155 млрд рублей.

Наталья Жирнова