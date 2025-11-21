АвтоВАЗ анонсировал изменение индексации цен на автомобили

Повышение будет происходить не только в соответствии с инфляцией, но и с учетом роста себестоимости производства

Фото: Артем Дергунов

Президент компании АвтоВАЗ Максим Соколов сообщил о предстоящей индексации цен на автомобили Lada. По его словам, повышение будет происходить не только в соответствии с инфляцией, но и с учетом роста себестоимости производства, передает РИА «Новости».

Последняя корректировка цен состоялась в январе 2025 года и составила менее 2%, что существенно ниже официального уровня инфляции. Соколов пояснил, что длительное сдерживание цен на автомобили становится невозможным из-за роста импорта и агрессивного демпинга со стороны китайских производителей.

Известно, что при этом АвтоВАЗ сохраняет статус производителя самых доступных новых автомобилей в России. В пределах 1 млн рублей доступны три комплектации Lada Granta и базовая версия Niva Legend. Для сравнения, средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в стране в октябре достигла 3,43 млн рублей.

Ранее АвтоВАЗ спрогнозировал очередное снижение продаж Lada в 2025 году.

Наталья Жирнова