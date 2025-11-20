Цены на елки и новогодние украшения выросли в России на 13%

Особенностью текущего сезона стало более раннее появление новогодних товаров в магазинах и на онлайн-площадках — уже в конце сентября

Фото: Максим Платонов

В России наблюдается рост цен на новогодние товары. По данным телеграм-канала «Чек Индекс» за октябрь 2025 года, стоимость минимального набора для празднования Нового года составила 5,2 тыс. рублей, что на 13% превышает показатели прошлого года.

Цены на основные товары демонстрируют следующую динамику: искусственные ели подорожали на 15% при средней цене в 3 640 рублей, гирлянды — на 13% (593 рубля), наборы елочных игрушек — на 16% (497 рублей).

Покупательская активность остается высокой несмотря на отсутствие раннего снежного покрова. Особенностью текущего сезона стало более раннее появление новогодних товаров в магазинах и на онлайн-площадках — уже в конце сентября.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Тенденции рынка показывают, что потребители предпочитают приобретать более дорогие и долговечные искусственные ели, а также выбирают расширенные комплекты украшений. Это влияет на увеличение среднего чека. Эксперты прогнозируют дальнейший рост продаж в преддверии праздников, особенно в среднем ценовом сегменте. С выпадением снега и приближением декабря ожидается усиление предпраздничного спроса на новогодние товары.

Напомним, что в Казани начали установку главной 35-метровой новогодней елки у Центра семьи «Казан».

Наталья Жирнова