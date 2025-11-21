В Казани откроют 20 елочных базаров к новогодним праздникам

Старт продаж хвойных деревьев запланирован на 1 декабря

Городские власти определили 20 торговых точек продажи елок к Новому году, которые разместятся во всех районах Казани, сообщает мэрия города.

Старт продаж хвойных деревьев запланирован на 1 декабря. Торговцы будут работать до конца месяца. При этом большинство елочных базаров, уже обеспеченных товаром, вероятно, начнут свою деятельность примерно в середине декабря.

Реальное время / realnoevremya.ru

Торговые точки разместятся в различных районах города: в Авиастроительном и Ново-Савиновском, Вахитовском и Приволжском, Кировском и Московском, а также в Советском районе. Сообщается, что жители каждого района смогут приобрести праздничное дерево недалеко от дома. Горожанам будет предложен широкий выбор новогодних деревьев для создания праздничной атмосферы в преддверии Нового года.

Напомним, что цены на елки и новогодние украшения выросли в России на 13%.

Наталья Жирнова