В Казани откроют 20 елочных базаров к новогодним праздникам
Старт продаж хвойных деревьев запланирован на 1 декабря
Городские власти определили 20 торговых точек продажи елок к Новому году, которые разместятся во всех районах Казани, сообщает мэрия города.
Старт продаж хвойных деревьев запланирован на 1 декабря. Торговцы будут работать до конца месяца. При этом большинство елочных базаров, уже обеспеченных товаром, вероятно, начнут свою деятельность примерно в середине декабря.
Торговые точки разместятся в различных районах города: в Авиастроительном и Ново-Савиновском, Вахитовском и Приволжском, Кировском и Московском, а также в Советском районе. Сообщается, что жители каждого района смогут приобрести праздничное дерево недалеко от дома. Горожанам будет предложен широкий выбор новогодних деревьев для создания праздничной атмосферы в преддверии Нового года.
Напомним, что цены на елки и новогодние украшения выросли в России на 13%.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».