Роберт Мусин пришел в суд Казани на пересмотр ходатайства о своей вольной

Повторный процесс по освобождению экс-главы «Татфондбанка» был назначен после отмены первого решения в кассации

Фото: Динар Фатыхов

Сегодня в Вахитовском суде Казани повторно рассмотрят ходатайство о вольной для бывшего председателя правления «Татфондбанка» Роберта Мусина. На свободу по болезни районный суд отпустил его еще пять месяцев назад, но когда это решение отменяла апелляционная инстанция ВИП-осужденного в зале суда не было, поэтому брать его под стражу не стали. Сегодня Мусин пришел в суд сам на костылях, передает с места журналист «Реального времени».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Перед заседанием он сообщил, что перенес ряд операций.

Напомним, за решеткой банкир оказался 3 марта 2017-го, в день отзыва лицензии ТФБ, а на воле — 11 июня 2025-го, когда Вахитовский суд Казани под председательством судьи Юрия Арсенюка удовлетворил его ходатайство о вольной в связи с наличием тяжкого заболевания. Однако уже в августе судья Верховного суда Татарстана Максим Беляев отменил это решение как незаконное.

Как выяснило «Реальное время», одним из оснований для отмены вольной и направления материала на пересмотр в райсуд стало отсутствие в резолютивной части информации о дополнительных наказаниях Роберта Мусина — в виде лишения госнаград и права занимать руководящие должности в организациях финансово-кредитной сферы, на что указывала в своем представлении прокуратура Татарстана.

Представители надзорного ведомства также ставили под сомнение наличие оснований для освобождения, указывая, что в декабре 2024-го по результатам обследования в медсанчасти УФСИН у Мусина выявили заболевание из установленного правительством РФ перечня болезней, препятствующих отбыванию наказания, однако тогда тюремные врачи пришли к выводу, что пациент в постоянном уходе не нуждается и может содержаться на общих основаниях, хотя ему и требуется лечение в специализированном учреждении. По мнению прокуроров, райсуд в своем решении опирался на более раннее заключение врачей. Верховный суд РТ при отмене решения просил дать оценку всем этим доводам.

Повторный процесс по ходатайству должен был стартовать в Вахитовском суде еще в сентябре, однако этого не произошло. Адвокат осужденного Алексей Клюкин обжаловал апелляционное определение в Шестом кассационном суде общей юрисдикции, самарские судьи истребовали дело Мусина для изучения обстоятельств его освобождения, а 7 ноября отказали защите в рассмотрении жалобы. Материалы из кассации вернулись в Казань лишь на прошлой неделе.

Первую судимость Мусин получил в 2021 году по шести эпизодам злоупотребления руководящими полномочиями в банке. В апелляции частично удовлетворили и гражданский иск АСВ — на 23 из 50 млрд рублей. В ноябре 2024-го тот же Вахитовский суд признал уже осужденного виновным в еще одном злоупотреблении с причинением тяжких последствий в виде банкротства того же «Татфондбанка», сократив размер ущерба с 26 до 8,7 млрд рублей. На эту же сумму позже ВС Татарстана удовлетворил гражданский иск, утвердив и основное наказание по совокупности двух приговоров — 12,5 года колонии общего режима. С учетом нормы о зачете срока в СИЗО и под домашним арестом Мусин успел отсидеть более двух третей этого срока. Оставался 1 год и 11 месяцев.