Власти Казани выступили против резкого моргания и мигания медиафасадов

В темное время суток медиафасады не будут «гореть» белым цветом, а рекламные ролики станут сменяться через плавное затухание картинки

Фото: Динар Фатыхов

Не моргать, а мягко затухать и гаснуть

Власти Казани намерены ввести новые правила для медиафасадов и видеоэкранов в городе. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте.

Так, меняется минимальная площадь медиафасадов и видеоэкранов. Если раньше она составляла не менее 75 кв. м, то теперь не менее 150 кв. м.

Согласно постановлению, в темное время суток, рекомендовано отказаться от использования динамических эффектов и белого фона на экранах. Это решение направлено на снижение визуальной нагрузки и создание более комфортной городской среды.

— На медиафасадах и видеоэкранах в темное время суток рекомендуется осуществлять демонстрацию изображения без применения динамических эффектов и использования белого фона, а также осуществлять смену изображения не чаще одного раза в минуту путем плавного снижения яркости до нулевого значения и последующего плавного повышения яркости продолжительностью более 10 секунд, — значится в документе.

Смена изображений на медиафасадах будет ограничена одним разом в минуту, а переход между ними будет осуществляться плавно, с постепенным снижением и повышением яркости.

Дмитрий Зайцев / realnoevremya.ru

Еще одно нововведение касается установки и эксплуатации рекламных конструкций, размещаемых на зданиях и сооружениях. Власти уменьшили расстояние между медиафасадами и религиозными объектами — со 100 до 70 метров.

Вместе с тем сократили и нормативное расстояние между будущими медиафасадами. Если ранее, в зависимости от площади фасада, необходимо было выдерживать расстояние между окнами жилых домов, больниц, учреждений и т. д. от 100 до 200 метров, то теперь его сократили до 70 метров. Однако этот запрет не будет распространяться на уже установленные медиафасады, например на «Казань Арене».

— ...За исключением фасадов зданий, сооружений, расположенных по следующим улицам и общегородским дорогам с повышенными требованиями к эстетике городской среды: пр. Ямашева, ул. Фатыха Амирхана, ул. Чистопольская, ул. Декабристов (от ул. Сибгата Хакима до ул. Правосудия), пр. Ибрагимова, ул. Академика Арбузова, пр. Победы, Сибирский Тракт (от ул. Академика Арбузова до ул. Мира), ул. Николая Ершова (от ул. Чехова до ул. Зинина), ул. Вишневского, ул. Марселя Салимжанова (от ул. Нурсултана Назарбаева до ул. Хади Такташа), — говорится в документе.

Власти Казани готовы вложиться в рекламный рынок ради получения дополнительных денег

Вместе с тем в августе этого года власти Казани готовили новую программу «Развитие сферы наружной рекламы и информации на территории Казани в 2026—2030 годах».

Программа направлена на то, чтобы сделать рынок наружной рекламы в Казани более привлекательным для инвесторов. На реализацию программы до 2030 года планируется потратить 96,1 млн рублей.

По прогнозам, благодаря программе, поступления в бюджет от наружной рекламы будут увеличиваться каждый год. В 2025 году (базовый год) ожидается доход в размере 378,3 млн рублей. К 2030 году прогнозируется рост до 460 млн рублей ежегодно, а суммарный доход за весь период достигнет 2,17 млрд рублей.

Программа предусматривает расширение числа рекламных конструкций на важных объектах городской инфраструктуры. До 2030 года планируется выдать свыше 2,7 тысячи разрешений на установку рекламных конструкций.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Напомним, что объем рынка наружной рекламы в Казани за 2024 год составил рекордные 2,2 млрд рублей. При этом в конце октября стало известно, что крупнейший российский оператор наружной рекламы — Группа Russ завершила сделку по приобретению компании «БарсРекарт», одного из операторов рекламы в метро Казани.

Дмитрий Зайцев