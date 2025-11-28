Суд Татарстана согласился с арестом замглавы Актаныша

Верховный суд РТ рассмотрел жалобу без участия фигуранта

Сегодня Верховный суд Татарстана признал законным и обоснованным арест заместителя главы Актанышского района Ильшата Габдулхаева. Ему предъявляют превышение полномочий и взятку в особо крупном размере, под стражей чиновник находится с 12 ноября, передает из суда журналист «Реального времени».

Сегодняшнее заседание прошло без участия самого арестованного. Доводы апелляционной жалобы защиты суд отклонил.

Уголовное дело против Габдулхаева в СК возбудили 10 ноября, по материалам ФСБ. Через два дня подозреваемый был задержан, а 14 ноября Набережночелнинский суд санкционировал его арест.

Сотрудники Мензелинского межрайонного следственного отдела считают Габдулхаева причастным к превышению должностных полномочий и получению взятки в 1,4 млн рублей в 2024 году. По версии силовиков, эту сумму он потребовал от главы Кировского сельского поселения Актанышского района за возможность переуступить право аренды земельного участка сельхозназначения в пользу Армена Бакояна, ныне обвиняемого по делу об аферах с выплатами денежных средств контрактникам. В деле чиновника его считают еще и взяткодателем.

Вину Габдулхаев отрицает. На заседании в Челнах он извинялся перед своей семьей за беспокойство в связи с уголовным делом: «Излишняя преданность работе привела к такой ситуации».

