Новости бизнеса

17:16 МСК Все новости
Новости раздела
Бизнес

В Набережных Челнах обнаружили склад с контрафактными сигаретами на 8,5 млн рублей

15:07, 03.12.2025

У местной жительницы и ее сообщников изъяли более 53 тыс. пачек сигарет без обязательной маркировки

В Набережных Челнах обнаружили склад с контрафактными сигаретами на 8,5 млн рублей
Фото: Реальное время

Полиция Набережных Челнов раскрыла факт незаконного оборота табачной продукции. В результате у местной жительницы и ее сообщников изъяли более 53 тыс. пачек сигарет без обязательной маркировки. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

Контрафактчики занимались незаконным приобретением, хранением и транспортировкой пачек сигарет с целью их последующей продажи. По данному факту возбудили уголовное дело по статье о незаконном сбыте табачной продукции без маркировки. Прокуратура города признала возбуждение уголовного дела законным и обоснованным. Общая рыночная стоимость изъятой продукции превысила 8,5 млн рублей.

Напомним, что ранее таможня Татарстана предотвратила ущерб правообладателям на 9 млн рублей. В текущем году таможенники совместно с сотрудниками МВД и ФСБ провели на внутреннем рынке Татарстана 11 проверочных мероприятий.

Наталья Жирнова

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

БизнесОбществоВласть Татарстан

Новости партнеров

Читайте также
Фондовый рынок
  • Татнефть582.1
  • Нижнекамскнефтехим80
  • Казаньоргсинтез64.3
  • КАМАЗ85
  • Нижнекамскшина36.65
  • Таттелеком0.583