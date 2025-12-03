В Набережных Челнах обнаружили склад с контрафактными сигаретами на 8,5 млн рублей
У местной жительницы и ее сообщников изъяли более 53 тыс. пачек сигарет без обязательной маркировки
Полиция Набережных Челнов раскрыла факт незаконного оборота табачной продукции. В результате у местной жительницы и ее сообщников изъяли более 53 тыс. пачек сигарет без обязательной маркировки. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.
Контрафактчики занимались незаконным приобретением, хранением и транспортировкой пачек сигарет с целью их последующей продажи. По данному факту возбудили уголовное дело по статье о незаконном сбыте табачной продукции без маркировки. Прокуратура города признала возбуждение уголовного дела законным и обоснованным. Общая рыночная стоимость изъятой продукции превысила 8,5 млн рублей.
Напомним, что ранее таможня Татарстана предотвратила ущерб правообладателям на 9 млн рублей. В текущем году таможенники совместно с сотрудниками МВД и ФСБ провели на внутреннем рынке Татарстана 11 проверочных мероприятий.
